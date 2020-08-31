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川普接連禁抖音微信　專家：為防堵中國這步棋

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-31 15:00:50update2020-08-31 15:57:15

▲川普政府近日針對抖音、微信等中國 app 發出禁令。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普政府近日針對抖音、微信等中國 app 發出禁令。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普對中國影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )出手封殺，連帶微信( WeChat )等中國 app 也被禁止，以資安和隱私為由，華府背後的真實考量，引發外界關注與分析。知名台灣主播路怡珍在自製節目「小路問路 2.0 」中，請來 Bitmark 創辦人兼 CEO 摩斯普茲（ Sean Moss-Pultz ），探討 AI 先行、助推理論和意圖，與美國政府近期政策可能的關聯。

摩斯普茲認為，在針對抖音和微信的禁令背後，凸顯了「 AI 先行」這個關鍵點，即透過 AI 挑選特定影音呈現給觀眾，以達成某種特殊目的，如改變人們的思考模式、影響民主進程等等，藉由一次次的潛移默化，至終改變人們的決定(助推理論)。

摩斯普茲形容，微信就像 1 個吸塵器，大量吸取所需要的資料，然後透過具備 AI 技術的「大腦」(抖音)去操控這些資料，兩者結合起來，就是威力強大的武器，產生出來的 AI 系統並不限於只能在特定區域運作，而是能到其他任何地方，所以並非只是「資料應該儲存在哪裡」的問題。

摩斯普茲也提到， AI 的存在目的應是人類要共同捍衛的價值，並幫助所有人都一起變好。雖然臉書( Facebook )、谷歌( Google )等科技大廠亦可能具備 AI 技術，但就像原子能量被發現後，研發者可以決定是用它來製造核武殺人，或是提供電能幫助全世界一樣，「背後的意圖是什麼」才是最重要的。臉書、谷歌主要的目標，是賣出更多廣告以促進消費力，這與美國的資本主義社會、消費至上的作風有關，而非煽動意識形態對立，或是讓美國政府藉此達成政治目標。

此外，同樣都是科技公司或社群媒體，但對國家領導人的批評，卻會招致完全不一樣的結果。在美國，民眾可以因為不同意臉書或谷歌的管理模式，而發起抵制或抗議，就算公開嘲弄川普也不至於惹禍上身；但在中國，科技公司甚至不被允許上傳任何批評習近平的言論，否則馬上就會被下架，相關人員還會因此蹲苦牢。

「小路問路」是由專長科技商業趨勢與國際外交領域的主播–路怡珍所製作的節目，第一季共有 39 集，而升級版的「小路問路 2.0 」則剛剛製作、首映了 1 集。邀請嘉賓進行對談，圍繞著 3 個核心，即國際時事評論、未來產業趨勢和知識轉譯分享，希望藉由深入淺出的討論方式，持續幫助觀眾了解複雜的國際議題，也讓台灣的聲音能更被國際聽見。

 

關鍵字

川普 中國app 抖音 AI先行 路怡珍

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