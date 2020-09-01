中國對台動武威脅增　美國將公布雷根六項保證細節

金融時報（Financial Times）說，美國防衛專家、前政府官員與友台國會議員最近紛紛呼籲，華府應作出明確承諾，一旦北京武力犯台，美國將會馳援台灣。美方隨後決定公開雷根（Ronald Reagan）1982年對台灣所謂六項保證（Six Assurances）的完整細節。
美國國防部主管戰略與軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）表示：「台灣對於美國在亞洲的利益至為關鍵。」柯伯吉是美國總統川普政府2017年所公布國家安全戰略報告的關鍵人物，這項報告首度把中國列為首要目標。
他說：「在台灣議題上態度更加明確是非常有價值的，因為這在軍事上非常重要，我們的信譽已經岌岌可危。我們最好低調但堅定表明我們將有效捍衛台灣，也要讓中國明白這一點。」
兩位美國官員告訴金融時報，美國政府內部正在討論「戰略模糊」政策的未來。美國政府的這項傳統政策不清楚表明將協助台灣自我防衛到什麼程度。
了解相關討論的人士表示，美國將更加明確強調對台灣的承諾，以及台灣對美國利益的重要性，但會避免可能讓北京當局當作對台灣發動攻擊藉口的舉動。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深亞洲事務顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，解密對台「六項保證」將會「凸顯美台雙邊關係的重要性，並傳達美國是捍衛台灣安全可靠夥伴的訊號」。她又說，此舉「絕對會激怒北京」，但這不代表美方捨棄「一個中國政策」。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學者、前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）則說：「若我們擔心中國國家主席習近平踏上『統一』台灣的無可改變路線，那麼我們就必須提高明確程度，並向台灣提出更具體、更堅實的安全保證。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1090831