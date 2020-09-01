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831紀念活動再爆衝突！港警太子站驅離　孕婦遭拉扯倒地

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-01 06:27:56

▲不少香港市民於 8 月 31 日當天前往港鐵太子站參加紀念活動，去年此時，這裡曾發生激烈的警民衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少香港市民於 8 月 31 日當天前往港鐵太子站參加紀念活動，去年此時，這裡曾發生激烈的警民衝突。（圖／美聯社／達志影像）
昨( 8 月 31 日)是去年港鐵「 831 事件」滿 1 周年的日子，不少港人特意去到事件發生的港鐵太子站（ Prince Edward MTR Station ）集會，除了紀念反送中運動外，也呼籲大眾勿忘警暴疑雲。不過警民雙方再度爆發衝突，至少 14 人因此被捕，過程中還有 1 名孕婦因被拉扯而倒地。

綜合香港媒體報導， 31 日入夜後，太子站至旺角一帶仍有巿民聚集、大呼口號，警方數次舉起藍旗及紫旗驅散民眾，雙方對峙範圍由太子一直蔓延至旺角銀行中心及山東街一帶。晚上 10 點左右，傳出港警在旺角亞皆老街一帶推進防線、驅離示威者時，有名孕婦和丈夫被多名警員包圍、箍頸，在拉扯中跌倒地上，警員並以胡椒噴霧驅散附近人士，孕婦其後被送往廣華醫院，丈夫則被警方拘捕。

港警晚間於在臉書上發文指出，警方到達亞皆老街近通菜街附近拘捕 1 名男子時，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑，後來發現該名女子實為孕婦，便將她送往廣華醫院治理。警方又指控， 31 日晚間旺角及太子一帶均有人群集結、叫囂，截至晚上 11 時已有 14 人被捕，包括一名自稱記者的 17 歲男子；被捕的人當中，有 9 人涉嫌非法集結， 3 人分別涉嫌於公眾場合擾亂秩序行為、襲警及持有仿製槍械。

去年 8 月 31 日晚間，香港地鐵太子站發生警民衝突的暴力事件，當天傍晚遊行失控後，銅鑼灣、灣仔、尖沙嘴等地，都有示威者與警方爆發激烈衝突，警方施放連環催淚彈並出動水炮車強力清場，示威者則轉至旺角和觀塘聚集。深夜 11 點時，防暴警察及速龍小隊突然闖入港鐵太子站，並在車廂內施放胡椒噴霧，以警棍打人，造成多名乘客因此受傷，甚至被打到頭破血流，現場影像片段在網路上瘋傳，被稱為「港版屍速列車」。

事發後，有香港市民要求港鐵公開當晚太子站的監視器畫面、還原事情真相，但被港鐵公司以影像涉及大量乘客容貌的隱私為由拒絕，引發部分港民不滿，前往太子站內下跪、靜坐，要港鐵給出交代。

 

關鍵字

香港 831紀念活動 警民衝突 孕婦 倒地

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