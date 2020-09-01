習近平惜糧後再倡節約用水　外界估：洪災影響農村水源

根據《新華社》報導，中共中央政治局會議強調，黃河是中華民族的母河，須因地制宜、分類施策、尊重規律，改善黃河流域生態環境；並要大力推進黃河水資源集約節約利用，把水資源作為最大的「剛性約束」，以節約用水擴大發展空間。同時也著眼長遠減少黃河水旱災害，加強科學研究，完善防災減災體系，提高應對各類災害能力。
不久前，中國國務院扶貧開發領導小組辦公室副主任洪天雲才在記者會上指出，入汛以來，部分省洪災非常嚴重，安徽省等 9 個省市嚴重洪澇災害涉及到了 296 個貧困縣、貧困村則是 15336 個，受災群眾超過 200 萬人，特別是因災出現了 13.7 萬戶、 40 多萬人的「飲水困難」。因此外界推估，習近平有關珍惜糧食與節約用水的指令，不排除與暴雨、洪水有關，天災已造成人民的飲食和用水受到影響。
不過，習近平也在會議上提到，要採取有效舉措推動黃河流域高質量發展，以優化城市發展格局、推進鄉村振興，有關機關要推動各項工作落實，加強統籌協調與具體規劃，努力在「十四五」期間取得明顯進展。
此前中國媒體曾提到，中國許多貧困地區還存在著供水保障水平不高、水利基礎設施網絡不完備等狀況，貧困人口的飲水安全問題成為北京脫貧成績單上的 1 項，也可能是習近平節水指令背後的主因之一。