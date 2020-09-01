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王毅走楊潔篪來！北京高層輪番到訪　歐洲成美中外交戰場

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-01 09:32:15update2020-09-01 10:38:13

▲中國外交部長兼國務委員王毅 8 月 30 日於法國巴黎。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部長兼國務委員王毅 8 月 30 日於法國巴黎。（圖／美聯社／達志影像）
中國外交部長兼國務委員王毅近期訪歐，與包含法國總統馬克宏( Emmanuel Macron )、義大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）在內的歐洲政要會面，由於正逢新冠肺炎仍在全球肆虐，加上美中關係持續緊張，王毅此行也被視為是北京向歐洲尋求外交突破、希望能防止歐美聯合起來對付中國。繼王毅之後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也將於週二出訪，歐洲儼然成為美中的外交新戰場。

綜合外媒報導，由於新冠肺炎疫情，還有美國對北京政策日趨強硬，今年對中國來說是格外具挑戰性的 1 年，雖然王毅一再強調，中方不想與任何人打新冷戰，楊潔篪也曾於 6 月前往夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧舉行會談，但眼看雙方關係無實質進展，楊潔篪及王毅都只得加強對外訪問行程，以期在美中對抗的氛圍下突破。

王毅自 8 月 25 日起訪問歐洲多國，包括義大利、荷蘭、挪威、法國及德國。外界分析，由於歐盟官方已就《港區國安法》達成共識，祭出限制出口、暫停引渡條約等措施，還有在使用華為 5G 問題上，美國對歐洲國家造成的影響，王毅此番赴歐正好處於 1 個關鍵時間點，希望達成的目標，即呼籲歐洲切勿在戰略上依附美國，並與美國聯合起來一同對付中國。

王毅於 9 月 1 日結束訪歐行程後，楊潔篪馬上跟進，宣布將在緬甸的行程後，前往西班牙、希臘訪問，離他 8 月下旬訪問新加坡及南韓的時間點相當接近。《南華早報》分析，楊潔篪作為最靠近中國國家主席習近平的外交政策最高代表，此次訪歐別具意義，也許是為了先替習近平 9 月中旬與歐盟領導人的特別峰會鋪路；而且中國在希臘及西班牙的港口都有高額投資，不排除也是要加強鞏固中國在當地的利益，進而拉攏，以防止前述 2 國倒向美國。

德國柏林墨卡托中國問題研究所( Mercator Institute for China Studies )副總裁胡謐空（ Mikko Huotari ）表示，北京在短時間內接連派出王毅和楊潔篪，這種「雙重努力」實為罕見，顯然是為了確保歐洲將是中國的戰略夥伴。

▲中共中央政治局委員楊潔篪本月21日抵達韓國釜山，圖為他
▲中共中央政治局委員楊潔篪(右)本月21日抵達韓國釜山，圖為他 22 日出席與青瓦台國家安保室長徐薰的會談。（圖／美聯社／達志影像）
 

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王毅 楊潔篪 訪歐 美國 外交戰場

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