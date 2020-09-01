美大學突然驅逐陸公費研究員！切斷各類權限　籲盡速離境

據德州當地媒體《丹頓紀事報》（ Denton Record-Chronicle ）報導，美國北德州大學上個月 26 日突然發信，通知 15 位接受中國國家留學基金委員會經費補助的公費研究人員，北德大已結束和該留學基金會的合作關係，交流計畫當天就到期，即日起撤銷他們的「J-1」交流訪客簽證，這意味著他們將必須盡快離開美國。
北德大在給這些公費研究員的信中也提到，他們使用的學校 E-mail 、伺服器及其他權限，都已被即刻切斷，還規定他們只能在有校方人員陪同的情況下進入校園，去宿舍或研究室收拾個人物品。
北德大發言人吉姆·伯切德（ Jim Berscheidt ）在回覆《丹頓紀事報》的電郵中表示，此決定僅限於受中國國家留學基金委員會資助的 15 名研究員，並且不影響校內其他學生，北德大仍然歡迎包括中國在內，全球各地的學者前去訪問交流。
校方的決定讓許多中國留學生都十分錯愕，被取消資格的人們則控訴，不只學業突然被中斷，而且現在新冠肺炎疫情這麼嚴重，短時間內要買到回中國的機票非常困難，即使能搶到位置，價格也非常昂貴。此外，這些人亦沒有足夠的時間，可以做完登機時要求的新冠病毒檢測並取得健康代碼，因此發動請願，希望校方能收回成命。截至發稿時間為止，已有約 4200 人連署支持。
美國 北德大 中國國家留學基金委員會 終止合作 離境