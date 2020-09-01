中國連年豐收？習近平制止食物浪費　凸顯糧食安全危機

綜合中國媒體報導，習近平對食物浪費做出指示後，全中國紛紛響應「光盤行動」、「十個人點九個人的菜」，官方媒體以「浪費可恥，節約為榮」宣導，同時《央視》大力批評「吃播」實際上都是造假、鼓勵浪費，影音平台大量相關影片被刪除。中國《求是》雜誌，也報導今年糧食安全面臨「多年未有的壓力和考驗」。
據中國國務院 2019 年 10 月發表的《中國的糧食安全》白皮書，官方強調「穀物供應基本自給，口糧絶對安全」，但同時積極提倡糧食安全，中國中科院學者認為是「居安思危」，但不少人認為這是一個警訊，歷經新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情、蝗災、長江流域洪災以及中美關係惡化，進口很可能被「斷糧」，加上原本固有的問題：農業人口下降、環境污染等，中國今年的糧食問題可能更加顯著。
據中國國家糧食和物資儲備局、海關資料，8 月 12 日公布至 8 月 5 日的小麥收購量為 4285 萬噸，較同期減少 938 萬噸、約兩成；7 月進口小麥 335 萬與去年相比增加一倍。
今年中國南方遭遇嚴重水災，估計將嚴重影響佔全國四分之三的秋季糧食產量，大米、玉米、大豆減產，近一步影響肉類養殖。雖然中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長周學文表示，洪水造成 6000 千公頃農地受損，其中 1140 千公頃絶收，但洪澇災害對中國糧食安全「不會有影響」，另一方面中國 7 月通膨指數顯示，食品上漲 13.2%、豬肉上漲 86%，而豬肉漲價通常也將連帶影響其他物價。
中國學者胡星斗指出，因中美貿易戰，「中國貿易順差大減，外匯隨之減少，還會有足夠美元購買糧食嗎？如果還有，人家是否還願意賣給你？」並分析，即使用人民幣結算，可能受經濟影響貶值，不一定能被市場接受，目前中國糧食自給率約 80%，為全球最大兩時進口國，中國還是要提高自給率至 90%、95%。
數據上中國糧食生產因為技術進步逐漸提高，但人口增長、消費水平提高，仍然使中國糧食自給率下降。同時中國全國耕地重金屬污染面積在 16 %以上，大量施放化肥、農藥，使得農業成為主要污染源之一，帶給民眾健康隱憂。