印度女因「這原因」要離婚　網友傻眼為丈夫喊冤

找到愛自己、體貼自己的好老公是許多女孩心中的夢想，然而，在印度卻發生一件令人瞠目結舌的離婚案，訴請離婚的女孩竟因老公「太愛自己」、「從來不和自己吵架」而感到窒息，在新婚僅一年半後就向伊斯蘭法庭提出離婚請求。





根據外媒報導，名為Dainik Jagaran的印度女子在法庭上向法官稱，自己無法消化老公的愛。她說：「他從來不對我大聲、也從來不做任何令我失望的事情，他還會煮飯給我吃，幫忙分擔家務，這讓我感到窒息」。法官面對女子提出的離婚理由感到相當錯愕，因為這在常人眼中簡直就是模範丈夫的表現，因此法官最後以「離婚原因過於瑣碎」予以回絕，離婚不通過。





沒想到，這名女子卻堅決要與丈夫離婚，在伊斯蘭法庭碰壁後，她又轉向當地政府機關提出離婚訴求，政府人員也表示無奈，無法幫她辦理離婚。女子痛苦地說道：「當我做錯事情時，他總是會原諒我，我想和他爭執、吵架，我不想和一個什麼都說好的丈夫一起生活」。





丈夫面對女子想離婚的想法也感到十分詫異，他表示自己只是希望老婆能過得開心，不明白自己哪裡做錯了。由於整起事件太過荒謬，引起網友熱議，有人表示：「沒有紛爭的感情確實蠻可怕的」、「太完美會讓人窒息」，但大多數網友都替男方叫屈，認為老公十分無辜，明明擁有多數女孩夢寐以求的優點，卻還被嫌棄。





伊斯蘭法庭已經將案件駁回，並要求夫妻倆透過溝通協商解決感情問題。



