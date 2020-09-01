小女孩舉三指疑遭警登門「關切」　泰網友怒轟：她才6歲

泰國近期示威活動越演越烈，電影《飢餓遊戲》中反抗獨裁威權的「三指禮」成為抗議民眾反政府訴求的標誌，隨著事件持續延燒，泰國政府也積極介入打擊示威者，目前已有多名社運人士被捕。日前，卻發生一起令泰國網民震怒的消息，指一名還在念幼稚園的女童比出三指禮的影片流出後，竟引起警方上門「關切」，讓泰國網友怒轟：「連小女孩都不放過」。不過，警察卻在近日出面否認，稱上門關切的並非警方，而是幼稚園教師，目前真相尚待釐清。





影片中化名Om Yim的小女孩年僅六歲，仍在就讀幼稚園，身著校服的她比出三指的影片在網路上爆紅，受到許多社運人士的分享，網友們也大讚她勇氣可嘉。然而，女孩的父母卻在上週五（21日）發文指控該支影片引起警方上門「關切」，並氣憤地寫道：「警察現在因為那支影片要找我們麻煩。只是一個小孩比出三指，你們也要上門來威脅我們？」





對此，泰國益梭通府（Yasothon）警方發言人Krissana Pattanacharoen 則稱，警方並未上門關切小女孩，上門的是女孩就讀的幼稚園師長，他們對整件事情感到憂心。





除了聲討警方的網友外，也有許多人批評父母及民主派社運人士的做法。一名社運人士Srisuwan Janya 便譴責道，這是利用小女孩作為政治宣傳的工具，並且廣傳小女孩之肖像已經違反泰國兒童保護法（Child Protection Act and Computer Crime Act）。



