與北京關係緊張！澳洲證實：具公民身分的華裔主播遭拘留

綜合澳洲媒體報導， 45 歲的成蕾在中國英語官媒《中國環球電視網》( CGTN )擔任主播，雖然在中國出生，但 10 歲就隨父母移居澳洲，也在當地求學，並於 2003 合法歸化成為澳洲公民。雖然如此，成蕾還是以外派員身分，為美國《CNBC》常駐北京工作 9 年，直到 2013 年才入 CGTN 擔任主播、記者。同事透露，從 8 月初就聯絡不上人在北京的成蕾，擔心出事而通報官方，澳洲當局則在上個月 14 日收到北京拘留成蕾的正式通知，證實成蕾正被軟禁在北京的住處，對外通訊與聯絡也都被控制。
報導並指出，澳洲的外交人員在上月 27 日獲准以視訊跟成蕾聯繫，將會繼續協助她及其家人，而目前她在 CGTN 的個人網頁、報導影片也都被刪除。
在這之前，北京已於 3 月以間諜罪名，正式起訴澳籍華裔作家楊恆均，他在去年 1 月入境中國廣州後被當局帶走，直到半年後中國官方才證實羈押楊恆均一事，但有關楊被指控犯罪的證據至今都沒被公開，澳洲官方也否認楊恆均有從事間諜，呼籲北京應盡快將他無罪釋放。
讓外界困惑的是，成蕾雖是澳洲公民，但她目前服務的 CGTN 具有濃厚的中國官媒色彩，也常被視為北京在國際舞台上進行大外宣的媒體工具，不太可能報導不符合北京利益的內容，懷疑成蕾被拘留的原因並不單純。澳洲政府對於成蕾一事也表示，案情相當敏感，暫時不便向外界多提。