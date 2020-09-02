菲律賓前第一夫人伊美黛　電影演繹奢華一生一次看

該片主要以伊美黛・馬可仕(Imelda Marcos)為中心，透過貼近生活的寫實記錄，還原馬可仕家族當初在菲律賓創下的傷害與貪汙。伊美黛被戲稱是世界級的花錢大戶，給人最深刻的印象是她的衣櫃裡有三千雙鞋和一個防彈胸罩。而她十分喜愛世人給予她的這個形象，經常開玩笑說她的衣帽間雖然無比巨大，但裡面沒有屍體，只有漂亮鞋子。
當伊美黛像瑪麗皇后一樣，開心地在衣帽間轉圈圈，或是接受採訪談自己的華服，在馬可仕統治期間，有7萬名民主人士被冠上政治罪犯而入獄、3萬5千人被刑求、3千2百多人因不明原因被謀殺。
馬可仕家族曾控制菲律賓長達20年，直到1986年人民終於受不了他們的暴政和貪汙因而走上街頭，才迫使菲律賓前總統費迪南•馬可仕(Ferdinand Marcos)帶著他的第一夫人帶著珠寶鑽石和錢跳上飛機，匆忙飛到夏威夷逃難。當時他們留給菲律賓30億美元的外債，以及伊美黛的3千多雙鞋、508件禮服、888個手提包和數不完的黃金鑽石及15件貂皮大衣。
1989年她的前總統丈夫在流亡時過世，1990年伊美黛在紐約受審，被指控挪用菲律賓國庫中的2.22億美元，只為了買她的藝術品、珠寶和曼哈頓黃金地段房地產。諸多罪刑都能讓她被判超過50年徒刑，但神奇的是所有陪審團都認為罪名不成立，伊美黛甚至在1991年合法回菲律賓。且回到菲律賓後，她仍打算用家族多達百億美元的財富讓子女深入菲律賓政壇，還真的成功了。
伊美黛素來給人的形象宛如女性強人，回國後她甚至當選2010年至2019年的菲律賓國會眾議員，被譽為「鐵蝴蝶」。雖然已屆91歲高齡，但過去10年來仍活躍於政治界，甚至強人形象早已讓部份菲律賓民眾原諒，而她的子女們均仍在菲律賓政壇中，取得不錯的成績。