中印邊界再爆衝突！影片瘋傳印軍佔中軍營揮「藏旗」慶祝

據印度媒體報導，8 月 29 日至 30 日，雙方軍隊在班公湖南岸一度發生對峙，但並未發生任何形式的衝突。31 日，解放軍認為印度在湖邊再次非法越線佔控，印度軍方調派 800 人、關閉附近高速公路只允許軍車通行，引起關注。
印度方面則稱，軍隊又一次挫敗中方沿着「實際控制線」（ Line of Actual Control ），試圖越過楚馬要塞（ Chumar bunkers ）進入印度領土的企圖，迫使解放軍在無視緩和局勢的談判後返回基地。
英國《電訊報》（ The Telegraph ）報導，消息人士稱，印軍隊在班公湖周圍的山丘上佔領一個重要的中方軍營，以報復中國派遣 500 名士兵試圖闖入曼冬錯（ Spanggur ）。《印度通訊社》稱解放軍有 500 人前來探營，後被印軍堵截。
中國駐印度大使發言人嵇蓉週二（ 1 ）發表聲明「 8 月 31 日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。印方行徑嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞中印邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降溫的努力背道而馳，中方對此表示堅決反對」。
中國駐印度大使館強調，已向印方提出嚴正交涉，要求印度嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和復雜化的舉動。
網路上流傳一段影片，稱印度軍隊擊退解放軍，在西藏邊境佔領楚舒爾附近的領土，在印度軍隊服役的藏族特種傘兵部隊，圍繞在一起揮舞代表藏族的「雪山獅子旗」，在拉達克（ Ladakh ）高地慶祝勝利。