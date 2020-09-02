影／印尼男曝來台歷程引人鼻酸　移民署：打擊人口販運！

▲東東在庇護所內認識同為印尼籍的阿西，現年快40歲的東東和現年接近50歲的阿西一拍即合，原來阿西也被仲介騙錢，被印尼方仲介騙，也被台灣方仲介騙，處境跟東東十分類似。（圖／翻攝自影片）

移民署署長邱豐光表示，國際組織或重要先進國家陸續發布與企業人權相關的法令框架，如聯合國企業與人權指導原則、歐盟非財務資訊揭露指引、美國加州供應鍊透明度法、英國與澳洲的現代奴役法等，均不斷強化企業社會應盡的義務或責任。未來移民署也會繼續打擊人口販運，與民間團體齊心協力。



