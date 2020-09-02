影／印尼男曝來台歷程引人鼻酸　移民署：打擊人口販運！

今年因為疫情因素，Arise以視訊表達對臺灣防制人口販運的支持，並建議企業應從道德招聘做起，除確保招聘透明外，更應僱用公平、薪資公平、資方不撒謊、不誤導，確保員工可行使應有的權利。
關於台灣人口販運，我國移民署在工作坊上亦提出曾來台工作的東東和阿西的故事。來自印尼西爪哇的東東（化名）想趁年輕時來多賺些錢，好養活妻子和3個小孩，當時聽說來台灣能賺很多，於是即便貧困，還是跟丈人借房契貸款3000萬印尼盾（約新台幣6萬元）支付給印尼仲介，被欺騙說來台灣工作能用觀光簽證就好，直到被移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊救援後，東東才知受騙，才發現原來自己是非法移工，東東備感難過。
根據東東本人所述，當時透過結婚來台的印尼同鄉阿雅，安排到彰化縣芬園鄉從事拆除木板作業，同時也做拔釘和拉水管等等雜事，由於語言不通，不但薪資領得很少，仲介費也被騙走，後來才被專勤隊隊員救援病送入庇護所。當時的他非常擔憂，因為身上背負為了來台灣的債款，還有妻小要供養，來台灣薪水又被剝削，每天很辛苦賺錢但所得甚少，根本不足以還債，還被送入庇護所，人生十分迷茫。
東東在庇護所內認識同為印尼籍的阿西，現年快40歲的東東和現年接近50歲的阿西一拍即合，原來阿西也被仲介騙錢，被印尼方仲介騙，也被台灣方仲介騙，處境跟東東十分類似，阿西則表示被剝削勞動的每天、還有得知被騙後，都是靠著信仰阿拉的力量、努力祈禱才得以活下來。倆人互相打氣，在庇護所待了1年多，並且申請工作許可，賺錢還清在印尼的欠款。兩人回國後與家人錄製感謝影片，謝謝有給他們機會，讓他們在等待司法調查的1年多裡，仍能繼續勞動賺錢。
移民署署長邱豐光表示，國際組織或重要先進國家陸續發布與企業人權相關的法令框架，如聯合國企業與人權指導原則、歐盟非財務資訊揭露指引、美國加州供應鍊透明度法、英國與澳洲的現代奴役法等，均不斷強化企業社會應盡的義務或責任。未來移民署也會繼續打擊人口販運，與民間團體齊心協力。