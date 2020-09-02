公務員「一妻多夫」蔚為風潮　印尼下令禁止挨轟雙標

根據四方報報導，印尼行政和官僚改革部（The Administrative and Bureaucratic Reform Ministry）日前宣布，不允許女公務員實行「一妻多夫制」。部長直言，官方近期發現越來越多女公務員有多於一個丈夫的情況，屬違法行為，也違背宗教觀念。為遏止這種歪風，將重新警告女公務員，不得有多於一個丈夫。然而，部長的一番談話僅針對女性，男性卻可以實行一夫多妻制，引發部分民眾反彈，並重新帶起印尼民間對於婚姻制度與兩性平等的討論。





根據雅加達郵報報導，部長Tjahjo Kumolo出面指出，他在近期碰上許多一妻多夫的案例，這在女公務員中蔚為一種新趨勢，是近期出現的新現象。公共關係部門首長Paryono則重申：「法律明令禁止女人有一個以上的丈夫，在伊斯蘭戒律中，這也是不被允許的」。根據印尼法律，女性不可以有多於一個丈夫，而男性可在法庭允准的情況下娶多於一個老婆。





Paryono並稱，根據婚姻法規，一場婚姻僅有在符合宗教法與信仰觀念的情況下屬於合法，而一妻多夫制度顯然與當前宗教信仰不合。觸法的女性公務員將會被當局傳喚，若查證後屬實將會進行懲處。根據印尼公務員相關法規，觸法者可能會面臨降職、調職或解職等懲罰。





然而，這項發言卻引發部分民眾不滿，指部長談話與印尼當前法律皆帶有對女性的歧視，男性依舊可以有一個以上的伴侶，女性卻被明令禁止，完全是兩套標準。



