中國強制內蒙古「漢語教育」　爆發大規模罷課、抗議

8 月 26 日內蒙古教育廳發佈《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》文件要求以蒙古語授課的小學，一年級開始使用全國通用的語言教材。並自今後開始，兩年逐將始小學一年級的政治課和歷史課也改以漢語授課。
南蒙古人權團體表示，當地家長紛紛讓小孩留在家中罷課，或前往學校宿舍將學生接回家，拒絕讓孩子去學校被迫接受漢語教育，當地教職員擔憂，中共爭府推行的政策會讓少數民族方言消失。二連浩特市所有蒙古教師，都參加了罷課，有些退休教師、大學生自願用蒙語教授所有課程。牧民在各個主要城市進行示威，學生身穿蒙古傳統服飾參與。
推特上可見的影片顯示，蒙古學生在學門不斷繞圈行走抗議，蒙古國內也有民眾以蒙古文書寫，聲援中國蒙古族。南蒙古人權信息中心指出，內蒙地區抗議活動的不斷升溫，當局也加強鎮壓，家長、學生以及其他示威者都傳出被警方毆打的事件。
內蒙古大學的蒙古學專家央‧特古斯巴雅爾教授 7 月曾指出，加強漢語教學同時會削弱蒙語母語教育，違背少數民族語言文字平等的規定，並從語言學的角度分析，從小學一年級加強漢語教育，培養出的不是「雙語」而是兩種語言都不合格的「半語」。
網路上傳出，除了警察鎮壓，內蒙古鄂爾多斯、錫林郭勒盟、圖為呼市等地，有官員讓「漢族」小朋友借蒙古傳統服飾，拍攝影片宣傳「第二類雙語教育」，引起網路輿論批評「費那麼大勁，乾脆把政策收回就好了！」傻眼。
根據中國《人民日報》，內蒙古擁有全中國最大的天然牧場，牛奶、羊肉、羊絨產量領先全中國，同時工業科技化水平增強，煤炭、煤制油、煤制天然氣的產能產量和發電裝機容量、外送電量均居全中國第一；旅遊業方面，2017 年共接待國內外游客 1.2 億人次，旅游業總收入達到 3440.1 億元，是 2000 年的近 80 倍，2018 年中國 31 個省市自治區人均 GDP 排名為 21 名，算是經濟發展穩定的中段班。
西藏、內蒙古、新疆地區的地形獨具戰略意義，是中國無法放手的「天然疆界」，中共強行鎮壓的結果是西藏爆發拉薩事件起義、達賴喇嘛流亡，新疆 2009 年爆發的七五抗暴，中國因此加強同化政策以應對「分離主義」，一直到現在兩個自治區的人權議題仍是國際社會關注的焦點。
蒙古地區存在許多不同部落，在清朝時期，因為人口快速增加，不少漢人開始遷移至天然資源豐富的蒙古地區，使蒙古漢化程度較高，但自身的文化也逐漸減弱。和現今人口組成以蒙族為主的的外蒙古相比，蒙古地區的民族多元複雜，因此「分離主義」的呼聲也較維族、藏族少。同時，不像維族、藏族有非常堅定的伊斯蘭教、藏傳佛教信仰和中共的「無神論」對立，蒙古族的信仰較多元，包含本身的薩滿信仰，也接納伊斯蘭教、佛教、道教等。
在人口組成上，蒙族人在內蒙古自治區佔的比例也較少。西藏自治區的 300 萬常住人口中，藏族佔 90%。新疆 2100 萬人口中，維人口族接近 1 千萬。而內蒙古約 2400 萬人口中，蒙古族已經不及五分之一。
在自治還是獨立的議題上，內蒙古民族活動人士對於採取何種民族自決形式，長期存有爭論。務實派認為，應在現有自治框架內爭取真正的自治權利，而少數激進派則鼓動走獨立建國道路。
長期情勢相對穩定的蒙古族，近期卻爆發大規模示威，他們造爭取的是所剩不多的傳統文化。當地民眾對《BBC》表示，蒙語是非常特別的語言，也包含了他們的民族情感。《紐約時報》指出，自習近平 2012 年上台以來，中共不斷加強少數民族漢化教育，當局稱這有利於少數民族融入「主流社會」，但也引發少數民族對傳統文化延續的恐懼焦慮。