美國防部2020中國軍力報告　未來10年核彈倍增至400枚

報告中也闡明，解放軍預算持續增加，至 2019 年已是台灣的 15 倍之多，「集中發展武統的能力」。美方強調，將會根據台灣關係法，持續對台軍售，確保台灣維持足夠的自我防衛能力。
《中共軍力報告》是由美國國防部製作的軍事報告，每年向國會提交一次，相當具有權威性。 2020 年的報告內容否定了中國一直宣稱的所謂「防禦性國防政策」。
特別值得注意的是，在核武方面，解放軍目前約有 200 多枚核彈頭，隨着核武部隊的擴充及現代化而持續增加數量，能威脅美國本土的陸基洲際彈道導彈核彈頭，未來 5 年將增至約 200 枚。簡言之，解放軍未來 10 年核彈倍增至 400 枚。
中國目前有 1350 枚射程介於 300 公里至 5500 公里的陸基常規彈道及巡航導彈，報告指出，解放軍去年測試的彈道導彈發射數量，比其他國家總和還多，而且中國有對付低軌道衞星的陸基導彈，可能正在研發摧毀地球同步軌道衞星的武器。
此外，海軍是美中角力的重點。報告指出，中國解放軍是全球規模最大的海軍，目前擁有 350 艘水面艦艇及潛艇，比美國的 293 艘還要更多，但美軍有 11 艘航空母艦，解放軍只有 2 艘。報告也提到，中國有 2500 多架軍機，是區域內最大及全球第 3 大空軍，未來計劃升級殲 20 隱形戰機，增強戰機的巡航能力。中國目標是到了 2049 年時，軍力與美國並駕齊驅，甚至部份超越美方。
報告指出，中國軍費增幅比經濟增長更高，解放軍去年總預算為 1740 億美元表面上比美國的 6850 億美元少，但邕果納入研發及採購外國武器支出，實際支出超出 2000 億美元，比日本的 540 億美元及韓國的 400 億美元還要高出許多。