美國對陸外交官祭出新限制！未經允許不得參訪大學校園

根據美國國務院聲明，蓬佩奧表示，中共多年來設計、實施了不透明的審批程序，為的是防止美國外交官在當地進行常規業務，如參加活動、會議以及和中國人建立聯繫，特別是針對大學校園以及社群媒體。作為反制，國務院宣布，將要求中國駐美的資深外交官，在訪問大學校園、與當地政府官員會面、於使領館外所主辦超過 50 人的文化活動等事上，都要有國務院的批准。
此外，蓬佩奧也指出，美方將確保所有中國使領館的社交媒體帳號，都有被適當的標註為「中國官方擁有的帳號」。
對於前述一連串措施，蓬佩奧聲稱，美方要的只是「互惠」，美方駐中國外交人員所受到的待遇，應同等反映在中國駐美外交人員身上。
除了美中外交議題，蓬佩奧還將矛頭指向中印邊境衝突、台海局勢以及南海問題，譴責北京：「從台灣海峽到喜馬拉雅山，甚至是更遠的地方，中共都在以明顯、加劇的方式霸凌它的鄰居。」指責中共是最公然違反《聯合國海洋法公約》的國家，世界各國都對此表示反對。
美國國務院去年 10 月曾下令，要求中國駐美的外交人員，與美國政府、學術或研究人員會面須事先報備，近期還對孔子學院開鍘，宣布該學院必須註冊為外交機構，因為美方認為，孔子學院以文化交流和教學為名義，實際上卻是北京的大外宣工具之一。