大選前有疫苗？美國CDC籲各州　11月1日前做好分配準備

綜合《 CNN 》等外媒報導，美國 CDC 已通知各地的公共衛生官員，打算在 10 月下旬分發新冠病毒疫苗，同時還提供了計劃方案，以幫助各州做好準備，並建議可讓醫療專業人員、從事必要性工作的勞工、國民衛隊人員、長期護理機構的患者和工作人員優先施打。
CDC 主任芮斐德（ Robert Redfield ）上個月底發信給各州，聲稱藥品批發公司 McKesson 已與聯邦政府就成立（疫苗）分發中心達成協議，會在疫苗出現後幫忙分發，故請求各州盡快批核申請或提供豁免，以便讓分配機制能在 11 月 1 日前全面投入運作。
不過報導也指出，相關文件的撰寫前提是疫苗有望出現，並不代表疫苗一定就能在 10 月下旬上市。而目前美國也還未有疫苗真的投入使用，但有幾款疫苗已進入最後階段臨床測試。
報導並引述芮斐德的聲明表示，政府現在是對「期望的現實」認真做準備與提前部署，若 1 種或多種疫苗在 11 月或 12 月問世，政府也能在最短時間內確保疫苗能在全國範圍內以公平、公正的方式進行分配。
美國首席防疫專家佛奇博士（ Anthony Fauci ）稍早曾指出，從現在自願接受新冠病毒人體實驗的人數來看，最快 11 月或 12 月，就會有足夠的臨床數據可判斷哪款疫苗安全且有效。不過由於 2020 總統大選將在 11 月 3 日舉行，外界也懷疑有關疫苗的研發速度，是否也包含川普政府的選舉操作成分，認為應對疫苗的安全性有更審慎的評估。
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