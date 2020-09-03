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大選前有疫苗？美國CDC籲各州　11月1日前做好分配準備

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-03 10:25:16

▲新冠肺炎肆虐全球，各國都在與時間賽跑，希望能盡快開發出安全且有效的疫苗。示意圖。（圖／翻攝自 Anadolu Agnecy ）
▲新冠肺炎肆虐全球，各國都在與時間賽跑，希望能盡快開發出安全且有效的疫苗。示意圖。（圖／翻攝自 Anadolu Agnecy ）
新冠肺炎肆虐全球，各國都竭盡全力投入疫苗的研發，希望能盡快遏止失控的疫情，讓人民和經濟都能喘口氣。美國疾病控制及預防中心（CDC）近日發信給各州政府，聲稱已準備好在 11 月 1 日前分發新冠肺炎疫苗，要各州為分配工作做好準備。

綜合《 CNN 》等外媒報導，美國 CDC 已通知各地的公共衛生官員，打算在 10 月下旬分發新冠病毒疫苗，同時還提供了計劃方案，以幫助各州做好準備，並建議可讓醫療專業人員、從事必要性工作的勞工、國民衛隊人員、長期護理機構的患者和工作人員優先施打。

CDC 主任芮斐德（ Robert Redfield ）上個月底發信給各州，聲稱藥品批發公司 McKesson 已與聯邦政府就成立（疫苗）分發中心達成協議，會在疫苗出現後幫忙分發，故請求各州盡快批核申請或提供豁免，以便讓分配機制能在 11 月 1 日前全面投入運作。

不過報導也指出，相關文件的撰寫前提是疫苗有望出現，並不代表疫苗一定就能在 10 月下旬上市。而目前美國也還未有疫苗真的投入使用，但有幾款疫苗已進入最後階段臨床測試。

報導並引述芮斐德的聲明表示，政府現在是對「期望的現實」認真做準備與提前部署，若 1 種或多種疫苗在 11 月或 12 月問世，政府也能在最短時間內確保疫苗能在全國範圍內以公平、公正的方式進行分配。

美國首席防疫專家佛奇博士（ Anthony Fauci ）稍早曾指出，從現在自願接受新冠病毒人體實驗的人數來看，最快 11 月或 12 月，就會有足夠的臨床數據可判斷哪款疫苗安全且有效。不過由於 2020 總統大選將在 11 月 3 日舉行，外界也懷疑有關疫苗的研發速度，是否也包含川普政府的選舉操作成分，認為應對疫苗的安全性有更審慎的評估。

 

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美國 總統大選 疫苗 CDC 分配準備

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