鬧退出還欠世衛20多億　外媒：美國不打算補繳

綜合《紐約時報》等外媒報導，美國計劃在 2021 年 7 月 6 日離開世界衛生組織，而根據 1948 年美國國會的聯合決議，川普必須就美國退出一事提前 1 年發出通知，並支付相關財政年度的欠款。
美國國務院助理國務卿庫克( Nerissa Cook )表示，美國在 2019 會計年度還欠世衛約 1800 萬美元， 2020 會計年度則尚有 6200 萬美元未支付，加起來總共約 8000 萬美元(折合台幣約 23 億)。不過，庫克聲稱這些錢不會被補繳給世衛，而是會重新做安排，拿去投入聯合國的其它工作項目。
雖然已啟動退出程序，但美國仍會選擇性參加世衛的部分會議，也會對個別項目一次性捐款，包括在阿富汗和巴基斯坦根除小兒麻痺、利比亞及敘利亞的人道救援等。
將與川普角逐 2020 總統大選的民主黨對手、美國前副總統拜登（ Joe Biden ）已表示，若他能在 11 月的選舉中擊敗川普，那他將會讓美國重新加入世衛組織。
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