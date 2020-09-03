王毅威脅捷克付出代價　德媒：中國對歐承諾都是謊言之歌

德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）強調，歐洲必須捍衛自己的價值，不願接受威脅，並已向捷克表達支持。馬斯對中國新疆、香港人權議題表達關切，呼籲歐洲必須捍衛自己的價值，不能成為美國、中國等強權的魁儡。中方則強調新疆、香港皆是內政問題。
《南德日報》（ Süddeutsche Zeitung ）1 日發表社論，以「謊言之歌」為題，王毅和瑪斯會晤後，承諾將會提供援助，但這可能是「北京的誘惑」。王毅承諾中國將會提供幫助刺激經濟、協助歐洲抵抗「仇恨與對立」，聽起來就像是首虛假的「誘惑之歌。
社論指，王毅在法國狡猾的附和總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）想要領導歐洲的期望，承諾將會強力支持歐洲的獨立性；王毅稱中國與歐洲將會一同對抗挑起新冷戰的美國，社論批評「閉著眼、聽不見的人才會相信這種結盟」，因為中國在 COVID-19 疫情期間展現的極權主義體制難以忽視，中共假裝自己是國際法的捍衛者，卻又同時踐踏「一國兩制」以及中英聯合聲明對香港自主性的保證，更明顯的是，北京試圖控制西方政治人物見面的對象。
《南德日報》以捷克參議院議長韋德齊訪台為例，王毅對此發出恐嚇，顯現一旦歐洲無視北京的這種命令，中國人就會立刻摘下友善的「假面具」。歐洲民主運動支持者、官員都受到北京的壓力，中國想禁止歐洲人聲援那些受到迫害的民主人士。
社論表示，有了這些例子，還認為共產黨領導的中國是正確的，那就是在自欺欺人，中國沒有自由，也沒有經濟。曾經對中國市場非常熱忱的德國工業，長期抱怨中國的不公平行為，所有應該的互惠、平等都在黨的監督下。