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王毅威脅捷克付出代價　德媒：中國對歐承諾都是謊言之歌

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-03 11:45:50update2020-09-03 11:49:10

▲中國外交部長王毅、德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部長王毅、德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）。（圖／美聯社／達志影像）
中國外交部長王毅出訪歐洲各國，多次批評訪問率團參訪台灣的捷克參議院議長韋德齊（ Miloš Vystrčil ），指其行為是政治算計，並在與德國外交部長的公開記者會，指捷克是公然挑釁中國「一中政策」將會「付出沈重代價」。德國媒體指出，這顯示歐洲和中國本質上的衝突，並警告中國的友善是個面具，歐洲各界應該頂抗來自中國的誘惑。

德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）強調，歐洲必須捍衛自己的價值，不願接受威脅，並已向捷克表達支持。馬斯對中國新疆、香港人權議題表達關切，呼籲歐洲必須捍衛自己的價值，不能成為美國、中國等強權的魁儡。中方則強調新疆、香港皆是內政問題。

▲Süddeutsche
▲Süddeutsche Zeitung
《南德日報》（ Süddeutsche Zeitung ）1 日發表社論，以「謊言之歌」為題，王毅和瑪斯會晤後，承諾將會提供援助，但這可能是「北京的誘惑」。王毅承諾中國將會提供幫助刺激經濟、協助歐洲抵抗「仇恨與對立」，聽起來就像是首虛假的「誘惑之歌。

社論指，王毅在法國狡猾的附和總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）想要領導歐洲的期望，承諾將會強力支持歐洲的獨立性；王毅稱中國與歐洲將會一同對抗挑起新冷戰的美國，社論批評「閉著眼、聽不見的人才會相信這種結盟」，因為中國在 COVID-19 疫情期間展現的極權主義體制難以忽視，中共假裝自己是國際法的捍衛者，卻又同時踐踏「一國兩制」以及中英聯合聲明對香港自主性的保證，更明顯的是，北京試圖控制西方政治人物見面的對象。

《南德日報》以捷克參議院議長韋德齊訪台為例，王毅對此發出恐嚇，顯現一旦歐洲無視北京的這種命令，中國人就會立刻摘下友善的「假面具」。歐洲民主運動支持者、官員都受到北京的壓力，中國想禁止歐洲人聲援那些受到迫害的民主人士。

社論表示，有了這些例子，還認為共產黨領導的中國是正確的，那就是在自欺欺人，中國沒有自由，也沒有經濟。曾經對中國市場非常熱忱的德國工業，長期抱怨中國的不公平行為，所有應該的互惠、平等都在黨的監督下。

▲香港民主社運人士黃之鋒與德國外交部長馬斯2019年9月在柏林相見，北京當時揚言此舉將帶來「嚴重後果」。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
▲香港民主社運人士黃之鋒與德國外交部長馬斯2019年9月在柏林相見，北京當時揚言此舉將帶來「嚴重後果」。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
 

關鍵字

中國外交部長 德國 王毅 捷克團 捷克參議院長

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