3千呎高空驚見「鋼鐵人」陪飛？網友狂猜：該不會是他

鋼鐵人真的出現了？美國洛杉磯當地時間週日就傳出有客機向塔台報告，看見1名穿著「噴射背包（Jetpack）」的不明人士，在3000呎（約914公尺）的高空從飛機旁邊快速飛過，而且這可不是單純看錯了，因為也不久後另一台班機也同樣回報了這個消息，就連聯邦調查局（FBI）都已介入調查，話題就吸引不少網友討論，紛紛猜測這個神秘人士到底是誰。

根據《CNN》和《NBC》報導，上月31日美國洛杉磯機場（Los Angeles airport）收到一則空中回報，表示剛剛有一名不明人士使用噴射背包與客機擦身而過。這架從費城飛往洛杉磯的班機機長就向塔台報告有一名噴射背包客在離飛機約30碼（約27.5公尺）附近飛行，不久後另一家航空公司的機長也做出相同回報「我們看到那個穿著噴射背包的傢伙經過我們了」。

▲電影《鋼鐵人》東尼史塔克由小勞勃道尼飾演，穿上鋼鐵套裝後可輕易在空中飛行。（翻攝自Iron Man臉書）

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）就表示已向當地相關部門發出警告，目前洛杉磯警方和聯邦調查局（FBI）都已經介入調查，而美國聯邦航空總署（AFF）則針對這名噴射背包客的身分表示「仍然是個謎」，更提到近年來飛航員、執法單位和民眾們對無人機的目擊紀錄也急遽增加，每個月都會收到近百起的報告。

不過美國聯邦航空總署也表示，這樣的行為除了可能影響飛安外，也是違反美國現行法律的，而這個宛如電影《鋼鐵人》般在高空中與飛機並肩飛行的行為，就讓不少人好奇這噴射背包客究竟是何方神聖，美國論壇《Reddit》的鄉民們就猜測這個人的身分可能是特斯拉（Tesla）創辦人，也就是被譽為真實版「鋼鐵人」的伊隆馬斯克（Elon Musk），紛紛留言表示「馬斯克別裝了」、「又在做實驗了嗎」、「下一次特斯拉就會變成蝙蝠戰車了」、「伊隆馬斯克果然是這個時代的鋼鐵人」。（編輯：楊智傑）