昔日僕人成寵妃！傳泰國廢妃復寵靠她神助攻

泰國貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）日前從監獄獲釋，衣著性感的飛往德國面晤泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），更有媒體爆料指泰王出手闊綽的砸下近百萬元為寵妃添購禮服。從去年被泰王大動作拔頭銜、關入監獄，到現在小倆口感情重修舊好，曲折的轉變宛如宮鬥劇情節般精彩，讓外界不禁好奇貴妃「谷底翻身」的契機從何而來？





根據外媒報導，貴妃在28日出獄飛往泰王正在「避難」的德國南比希爾大酒店（The Grand Hotel Sonnenbichl），而泰王也出動工作人員帶著新添購的10套華麗禮服在機場接機。報導指出，詩妮娜抵達德國後，與泰王包下滑雪場盡情遊玩，還穿著情侶裝，看上去十分甜蜜。





馬來西亞《詩華日報》引述泰國媒體爆料，稱讓詩妮娜與泰王感情回溫的關鍵牽線人可能是同為寵妃的宮中閨蜜歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak），她是詩妮娜入獄前的秘書兼女官，一直在皇家護衛隊之中工作，並陪伴貴妃出席各大場合。





長相俐落清秀的她與詩妮娜有幾分神似，在詩妮娜被廢後很快便被泰王相中爬上龍床，開始陪泰王外出遊玩、參加活動，甚至在前段時間被媒體補捉到與泰王甜蜜外出騎單車的畫面，成為當前在德國陪泰王一起居住的嬪妃中最為受寵的一位。外界猜測，歐拉弄籠獲君心後可能念及主僕情誼，而暗中幫詩妮娜牽線助攻。再加上目前皇后與泰王正處於分居狀態，創造了幫詩妮娜翻身的絕佳契機。



