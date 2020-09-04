印尼新郎婚禮沒戴口罩被抓　遭罰做「這件事」賓客笑翻

新冠肺炎疫情持續延燒，印尼目前疫情狀況仍較嚴峻，儘管民眾對於疫情已經漸漸麻木，政府仍規定在公共場合必須強制戴口罩。一對新人日前在婚禮上因新郎一時僥倖未戴口罩而被巡警逮個正著，但考慮到是婚宴大事，警察「從寬」量刑，改要求新郎當眾伏立挺身以作為懲罰，讓現場賓客哄堂大笑。





一對來自印尼西爪哇岩望省的新人在上週三（26日）迎來人生大事，當地警方針對公眾活動進行例行檢查時，意外在現場抓到沒戴口罩的新郎 Solihudin，警察當場走向在台上致詞的主人公，並要求他當場來三個伏立挺身以作為懲罰。由於違反防疫規定在先，啞口無言的新郎也只好在所有親屬面前照做，逗趣的畫面引來現場來賓瘋狂大笑，紛紛掏出手機記錄下新郎超糗的一幕，就連新娘Dian Masitha也毫不留情地跟著恥笑他。影片後來被上傳至網路，引發網友廣傳。





該名警察Harid Kurniawan表示，因應疫情，當地若有舉辦任何大型集會活動都須先讓地方政府機關知情，並遵照政府防疫措施舉辦活動。他稱，新郎新娘一家事前有寄發舉行婚禮的正式請求，並積極配合政府防疫要求，包括減少賓客數量、現場散坐保持距離、設立臨時洗手台等等，籌辦上盡心盡力。





Harid Kurniawan表示，處罰新郎只是為了教化作用，因為當地村民近期也有越來越鬆散、不戴口罩的傾向，因此警察才趁機進行「機會教育」。





新郎做完伏立挺身後，好心的警察還幫他戴上口罩，並讓婚禮繼續進行。網友紛紛說：「警察超好心的」、「這麼精彩的故事以後可以和孫子說」。



