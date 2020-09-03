華府支持台灣立場極明確　CNN：誰當選美國總統都不會變

週一（ 8 月 31 日），美國揭秘雷根總統時期的對台 6 項保證，包括美國對台軍售以抵禦來自北京的壓力，這有別於過去美國國會避免公開支持台灣的態度。中國長期宣稱台灣是不可分割的領土，兩岸關係幾十年來歷經起伏，近年因為習近平以「武統」強硬立場對台灣高漲的主體意識，添增許多不確定性。
中國外交部批評，美國《臺灣關係法》、6 項保證嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定、國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，完全錯誤和非法無效。
《 CNN 》引述分析家， 6 項保證、航行台灣海峽、對台軍售以及衛生部長訪台，近期 美國在台協會（ AIT ）解密，都顯示對台灣的支持，且美台雙方是長期以來的盟友，共享民主、平等、自由等普世價值，雖然過去華盛頓較少公開表態支持台灣，但情勢已經轉變，今年 11 月的大選，可能會震盪美中關係，但不管是哪個候選人勝出，華盛頓都不會放棄台北。
美國海軍指揮官莫姆森（ Reann Mommsen ）2 日公開反駁中國官媒《環球時報》稱美國 EP-3 偵察機在週末登陸台灣的報導，表示「非常確定 EP-3 週日（ 30 ）沒有從台灣起飛或降落」。然而，《環球時報》報導稱，這是美軍想要讓中國先開槍，透過美台軍事合作挑戰中國主權，解放軍被迫採取行動消滅威脅。
前美國國防部官員、現任新加坡大學李光耀學院公共政策講師湯普森（ Drew Thompson ）對環球時報的報導感到環疑，他指出，華盛頓最近保持開放的態度，如果華府真的將台灣當作軍事基地，那將是政策上的一大轉變。
湯普森還說，美國與中國形成鮮明地對比，中國說不會軍事化南海，但卻在興建軍事建設，中共的領導人說詞反覆，導致他們的言詞難以取信。