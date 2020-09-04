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泰國百日新冠0本土破功！曼谷DJ入獄後確診

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-04 06:57:40

▲泰國在連續 100 天無新冠本土病例後， 3 日晚間隨著 1 名男受刑人確診而破功。圖為曼谷街頭近日的防疫民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國在連續 100 天無新冠本土病例後， 3 日晚間隨著 1 名男受刑人確診而破功。圖為曼谷街頭近日的防疫民眾。（圖／美聯社／達志影像）
泰國在此次新冠肺炎疫情中防疫有成，原本已連續 100 天沒有出現本土病例，但泰國衛生官員 3 日晚間宣布， 1 名近期沒有出國史的男子入獄後確診，不但讓前述紀錄破了功，也再度引發當地人對病毒擴散的擔憂。

根據泰國《曼谷郵報》報導，該名患者是位 37 歲的男子，先前在曼谷的 DJ 酒吧和咖啡店工作，後來因吸毒問題入獄，卻在進行獄中例行檢疫時，被發現並確診新冠肺炎，由於他近期並未出國，也沒有和已知患者的接觸史，當局研判他應該是在泰國本土染疫，目前他已被送醫治療，跟他接觸過的囚犯也都被隔離。

當地公衛部門指出，男子是在 8 月 26 日被捕，週二出現症狀，週三首度檢測呈陽性，本月 3 日 2 度檢測的結果也一樣，至於與他同關押的另外 34 名犯人則是陰性。

報導並指出，男子在被捕之前，與另外 5 名家人一起住在公寓裡，所以他們也都已隔離；曾與男子一同出庭的 20 人亦列入追蹤，包括男子的律師。

泰國疾病控制部門負責人蘇萬猜（ Suwanchai Wattanayingcharoen）聲稱，新的局部感染並不代表第 2 波疫情的開始，有信心這種情況可以很快就得到控制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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泰國 百日 本土0確診 受刑人 感染

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