泰國百日新冠0本土破功！曼谷DJ入獄後確診

根據泰國《曼谷郵報》報導，該名患者是位 37 歲的男子，先前在曼谷的 DJ 酒吧和咖啡店工作，後來因吸毒問題入獄，卻在進行獄中例行檢疫時，被發現並確診新冠肺炎，由於他近期並未出國，也沒有和已知患者的接觸史，當局研判他應該是在泰國本土染疫，目前他已被送醫治療，跟他接觸過的囚犯也都被隔離。
當地公衛部門指出，男子是在 8 月 26 日被捕，週二出現症狀，週三首度檢測呈陽性，本月 3 日 2 度檢測的結果也一樣，至於與他同關押的另外 34 名犯人則是陰性。
報導並指出，男子在被捕之前，與另外 5 名家人一起住在公寓裡，所以他們也都已隔離；曾與男子一同出庭的 20 人亦列入追蹤，包括男子的律師。
泰國疾病控制部門負責人蘇萬猜（ Suwanchai Wattanayingcharoen）聲稱，新的局部感染並不代表第 2 波疫情的開始，有信心這種情況可以很快就得到控制。
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