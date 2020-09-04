研判北韓將展示新型洲際飛彈　美國擬年底前進行攔截測試

根據美國《國家利益》( National Interest )期刊報導，從白宮高階官員和多名美國情報官員獲得的消息顯示，平壤當局很有可能將在 10 月 10 日勞動黨成立的 75 週年閱兵大典上，公開展示新型洲際飛彈，該款飛彈或許是採用固態燃料、能攜帶核彈頭直接打擊美國本土，優勢在於能保持在燃料充足且隨時可發射的狀態，將大大縮短北韓發射準備時間。
報導並指出，北韓去年 12 月曾預告要送給美國「耶誕禮物」，但後續就沒了下文；同月，平壤測試了一款新型火箭引擎，當時外界認為有可能就是固態燃料技術的測試；幾週後，北韓領導人金正恩宣布，將在 2020 年讓全世界目睹北韓的「新戰略武器」，許多軍事專家都認為，金正恩是指新型的固態燃料洲際飛彈。
《韓聯社》報導稱，美國國防部副助理部長索佛（ Rob Soofer ）表示，美國知道北韓正在試圖增加 ICBM 的規模，但尚不清楚具體的程度到哪，為了因應北韓方面的威脅，美國軍方預計在今年年底之前進行攔截測試。在那之前，不排除先部署現有的反彈道飛彈，以提高防禦能力。
《美國之音》則指出，從 8 月 31 日的衛星圖像來看，已有成千上萬的部隊和數百輛軍車停在首都平壤東部的美林巡遊訓練場（ Mirim Parade Training Ground ）附近，應是為了下個月的大型軍事閱兵做準備。部分專家認為，北韓可能會在閱兵時展示新的固體燃料洲際彈道飛彈，或是新型的潛射彈道飛彈（ SLBM ），時間點恰好就在 11 月 3 日美國總統大選的幾週以前，暗示對美國的挑釁，並幫助飽經新冠疫情、水患、農糧短缺等問題的金正恩立威，而且北韓先前曾揚言，不打算與華府恢復對話。
不過也有分析指出，相較於直接發射飛彈或進行核試驗，在閱兵時展示新武器，挑釁意味較低；而且北韓經常利用展示軍備，試圖在談判前獲取更多籌碼，所以平壤當局也可能不願冒險破壞恢復談判的機會。