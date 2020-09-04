美國區分中共與中國人惹急習近平？提出5項「絕不答應」

根據中國官媒《人民日報》、《央視》報導， 3 日下午，中共中央、國務院、中央軍委在北京人民大會堂舉行座談會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 75 周年，由習近平發表重要講話，點出任何人或任何勢力，若有以下 5 種情形的發生，中國人民都絕不會答應，分別是：
1. 企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨。
2. 企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就。
3. 企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來。
4. 企圖通過霸淩手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力。
5. 企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業。
官媒形容，習近平的 5 點聲明「擲地有聲」，引發滿堂喝采，象徵中國內部團結以對抗外部勢力侵略的決心。分析認為，由於中國缺乏政黨競爭，加上國家機器的宣傳活動，以及對言論的管控，外界對於「中共究竟能否代表中國人民」一事早有疑慮，只是由川普政府的口說出。
此外，近期一連串「紅二代」、「共產黨黨內菁英」發表有違北京利益言論、倒習的事件，也被認為是分裂的徵兆之一。只是中共內部鬥爭壓力仍大、派系問題錯綜複雜，加上近來中共在國際社會有許多困難待解決，所以尚無法被清楚的表現出來。