圍堵中國勢力！艾斯培到訪　友邦帛琉請美國建軍事基地

綜合外媒報導，艾斯培上週在太平洋之旅中到訪帛琉，指責北京對區域的負面影響，以及種種破壞穩定的行為。雷蒙傑索事後透露，他曾告訴告訴艾斯培，帛琉相當歡迎美軍在當地建造設施，包含軍事基礎設備。
在雷蒙傑索親筆寫給艾斯培的信件中提到，帛琉對美國軍方的要求相當單純：興建一座聯合設施並經常來使用，如軍事基地、港口和機場等。
雷蒙傑索還建議艾斯培，美國海岸衛隊的到來，有助於帛琉巡視、保衛鄰近廣闊的海域，由於覆蓋面積龐大，以帛琉這個小國來說，很難憑自己做到詳細監視。
英國《衛報》指出，帛琉已是獨立國家，但它沒有自己的軍隊，而根據 1994 年美國與帛琉的自由加盟協約（ Compact of Free Association ），美軍有防衛帛琉的責任，儘管目前美軍在當地並沒有常駐部隊，但美軍仍有權進入帛琉及其所屬島嶼。
報導並指出，雖然帛琉歡迎中國的遊客以及中資入注，但這個太平洋的小島國一直試圖抵制北京對該國施加政治壓力和影響力。去年索羅門群島和吉里巴斯與台灣斷交後，帛琉是僅存的 4 個承認台灣的太平洋國家之一。
不過做出抵抗北京的選擇，對帛琉也非易事，特別旅遊業佔該國國內生產總值（ GDP ）的 40％ 以上，自 2017 年 11 月北京政府禁止該國的旅行社向帛琉出售旅遊套票以來，該國的旅遊市場也受到一定程度的打擊，現在又有新冠疫情攪局，對其經濟無疑是雪上加霜；若是能利用中國影響力日益增強的威脅論，鼓勵美國增加對帛琉的投資，對帛琉也會帶來另類的好處。不過就像川普也會面臨連任與否的壓力一樣，隨著雷蒙傑索的任期即將結束，新的執政者將如何處理與中國的關係，仍是未知數。