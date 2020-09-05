誰最可能干預大選？拜登提俄國威脅　川普政府續指北京

根據美國《福斯新聞》報導，歐布萊恩週五( 4 日)出席記者會時表示，贊同司法部長巴爾( William Barr )等人的看法，即中方正積極干預要來的美國大選，而美國也已明確向中國、俄羅斯、伊朗及其他未公開的國家表明，任何企圖干涉大選的有關方都將面臨特殊後果。
巴爾日前接受美國《 CNN 》訪問時曾說，有夠多的情報顯示北京正積極干預大選。國務卿蓬佩奧也認為，中國及俄羅斯都企圖以不同方法干預選舉，美方將試圖給予回擊。部分分析指出，由於貿易戰和華為等科技大廠被制裁，北京更希望川普無法連任，而中國在經濟、軍事和技術上對美國構成的國家安全威脅也比任何其他國家都大。
有別於川普政府的論述，民主黨的要角們，包含總統候選人拜登( Joe Biden )、眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi ）和情報委員會主席希夫（ Adam Schiff ）則表示，不認同巴爾、蓬佩奧及聯邦調查局（FBI）指控中國比俄國更應為插手美國內政一事負責，甚至形容巴爾是糟糕的司法部長與差勁的情報官員。
民主黨認為，比起中國，俄羅斯才是真正積極破壞總統大選的國家，以確保選舉結果符合克里姆林宮的最佳利益。過去美國情報機構也曾揭發俄羅斯干預美國 2016 年大選，間接導致川普勝選，但該項指控遭到俄羅斯否認。
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