NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

參院議長訪台衝擊捷中關係 捷克鋼琴商丟訂單

中央社
calendar_today2020-09-05 09:01:40update2020-09-05 09:02:07

▲蔡英文總統3日接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所率領的訪問團。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文總統3日接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所率領的訪問團。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
（中央社記者林育立柏林4日專電）捷克參院議長訪台影響捷克與中國的關係，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）因此丟掉一筆來自中國的訂單，並憂心未來在中國的銷售受到影響。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana CeralováPetrofová）今天表示，在北京的一位客戶以捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣、影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的一筆訂單。

1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲重要的鋼琴製造商，營業額35%仰賴中國，去年用佩卓夫和其他品牌在中國賣出了6000架鋼琴。佩卓夫憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

佩卓夫瓦告訴捷克新聞社（ČTK），這名在北京的客戶表示，中國政府正計畫對捷克和捷克製造的產品實施禁運，他實在繳不出罰金，只好取消訂單。

佩卓夫瓦說，鑑於中捷關係前景不明，目前佩卓夫在中國的代理商只能觀望，「他們不知道我們是他們的朋友還是敵人」。她也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到中國簽證，參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

維特齊訪台引起中國高度不滿，中國外長王毅日前才威脅他將「付出深重代價」。

維特齊的前任柯加洛（Jaroslav Kubera）原本計畫在2月訪台，卻不幸在出發前猝逝。柯加洛生前曾收到一封署名中國駐捷克大使館的信，信中威脅他如果訪台，佩卓夫鋼琴、汽車製造商Škoda等仰賴中國的捷克企業將付出代價。（編輯：馮昭）1090905

關鍵字

台灣 捷克 參訪 鋼琴商 訂單

延伸閱讀

NOW民調中心

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽