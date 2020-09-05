印度禁多款陸APP含手遊　印媒：騰訊2天損失9000多億

綜合印度媒體報導，印度政府以損害該國主權、國家安全和公共秩序為由，本月 2 日再對包含「絕地求生」在內的 118 個 APP 下達禁令。《印度商業內幕》（ Business Insider India ）聲稱，此舉導致騰訊股價在短短 2 天內就明顯下跌，損失了 340 億美元(折合台幣約 9970 億)；除了「絕地求生」以外，騰訊尚有其他在印度頗受歡迎的手遊、程式也在這波禁止名單內，亦是影響騰訊股價的原因之一。
報導並指出，這是騰訊市值的第二大跌幅，上個月美國總統川普宣布要禁止微信等中國應用程式時，騰訊虧損了 660 億美元。
針對禁令騰訊表示，公司非常重視用戶的隱私和資料，所有應用程式都符合印度及營運所在地的資料保護法規，將會試圖與印度當局協商，確保旗下的 APP 可繼續供當地用戶使用。
中國商務部發言人高峰 3 日聲明，中方對印度再度禁止中國應用程式的舉動表示「嚴重關切」和「堅決反對」，指責印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。
《新德里電視台》（ New Delhi Television， NDTV ）則表示，「絕地求生」是下載量超過 7 億次的熱門手遊，擠進全球智慧手機遊戲的前 5 名。光是在印度就有約 5000 萬的活躍玩家，被禁前每天至少有 1300 萬名用戶上線。不過「絕地求生」被禁一事也許有助於當地發展新商機，總部位於班加羅爾( Bengaluru )的遊戲發行商不久後將推出一款名為「FAU-G」的新型多人遊戲，收入的 20% 將捐贈給印度政府。