蓬佩奧「從內到外」再批中共　意圖以附庸模式要他國朝貢

美國國務院刊出蓬佩奧本月 4 日接受休伊特廣播節目（ The Hugh Hewitt Show ）專訪的內容，提到北京時他說道，中國內部在習近平的統治下，從維吾爾人、藏人甚至蒙古人的人權狀況都嚴重惡化。不僅如此，從中共與鄰國的關係可看出，它還希望在全球實現霸權統治，近日的中印邊境衝突即是一例。
蓬佩奧並稱，中共在武裝衝突發生後便於中印邊境增派兵力，為 1960 年代初以來最多的時期。同時，中共也與其他東南亞國家產生問題，並影響它們在自己的經濟專屬區行使基本權利的能力，身為一個進行威權統治的政黨，中共非常渴望在世界各地實行霸權統治。
蓬佩奧形容，中國共產黨今天的模式，就是建立「把北京當作中央王國來進貢」的附庸國，這在過去的中國帝制歷史上並不罕見，但在今天的世界卻行不通，因為這對全球造成巨大的風險，特別美國總統川普也意識到了北京對美國構成的真正威脅，所以正從各個面向對中共進行反擊：「我們不會再卑躬屈膝或任由它打我們的左右臉，我們將要求中國共產黨以我們要求其他所有國家同樣的方式來行事。」
在這之前，蓬佩奧也曾於 2 日舉行的記者會上，公開宣布對中國駐美外交官的新限制，同時指責北京違法霸凌自己的鄰居，讓北京再度氣得跳腳，中國外交部發言人華春瑩因此怒嗆：「蓬佩奧對中方的指責罔顧事實，顛倒黑白，反映出美國國內一些極端反華勢力，正在不擇手段污蔑、抹黑中國，蓄意破壞中美關係和中美正常交流合作。」
至於被問到對俄羅斯及中國聲稱，研發疫苗一事有重大進展時，蓬佩奧則認為，俄羅斯和中國太急著把疫苗投入市場，不是為了醫學或流行病學方面的突破，而是出於政治和外交上的考量，這種角度不符合全世界的最佳利益，不小心還會造成更多人喪命，有鑑於北京曾隱瞞病毒問題與疫情，不希望看到對方進一步將全世界置於危險之中。