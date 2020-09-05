印度新冠病例破400萬大關！憂疫情再惡化

截至今天上午9時，印度累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例達402萬255例，死亡人數逼近7萬人，達到6萬9635人，仍在治療的活躍病例有84萬5493例。民間因篩檢率低，仍有許多潛藏病例，疫情未見緩和跡象。
印度是全球武漢肺炎第三大重災區，但因每日新增病例已是全球第一，外界預料很快會超越目前累計病例居第一和第二的美國和巴西。
不過，印度政府為拯救已嚴重萎縮的經濟，仍按照原訂計畫，於9月開始執行第4階段解封措施，預計7日允許地鐵對外開放營運；21日起開放100人以下的文化、娛樂、體育和政治集會活動。
新德里市政府也宣布下週起允許酒吧等對外營運。由於酒類銷售占新德里市政府收入約14%，開放酒吧營運將有助酒類銷售，對新德里市政府財政收入有很大幫助。
雖然新一階段解封維持學校關閉，但印度中央政府允許各省市與中央直轄區最多50%的教職員和非教學人員到學校從事線上或電話諮詢及相關工作，9到12年級的學生可自願到疫情嚴重限制區外的學校上學，接受老師指導，但必須有父母或監護人的書面同意書。
此外，印度最高法院繼駁回學生要求延後考試訴願，命令學生未經期末考試不准畢業和升級後，又於昨天駁回非中央執政黨印度人民黨執政的6個省反對國家資格暨入學考試（NEET）和全印度工程科系入學考試（JEE）舉行的覆議。
旁遮普省（Punjab）等6個省以在疫情期間舉行上述兩項入學考試，「可能對學生和社區造成嚴重且不可彌補的傷害」，要求已數度延後的NEET和JEE兩項入學考試再次延期，但遭最高法院8月17日駁回，6省又提出覆議，昨天再遭駁回，兩項入學考試預定9月舉行。
印度每天新增6、7萬個武漢肺炎病例，在相關解封措施下週起實施後，尤其是可運輸大量人口的地鐵開通，讓外界更加擔心印度的疫情會加速惡化。（編輯：馮昭）1090905