中國《環球時報》嗆：按下「核彈選項」　拋售25%美債

《路透社》報導，白宮管理及預算局（ The Office of Management and Budget ，OMB ）8 月 27 日「與中國的戰略競爭綜覽」文件指示，美國各政府部門提交任何涉及中國的聯邦資金使用詳情，這些數據涉及「資助或支持中國、或者直接或間接抗衡中國全球不公平競爭、惡意活動和影響力」，其中「制衡中國惡意影響力或不符合美國利益行為」、「應對中國一帶一路」等軍事行動、設施部署等款項也被列入名單中。
美國政府 OMB 發言人向路透社表示，這是為了「確保美國在應對中國等競爭國家時保持強大並占據優勢地位」。分析人士認為，OMB 的政策顯示美國政府未來將對中國採取更多行動。
據《美國之音》，智庫蘭德公司（ RAND Corporation ）國防問題高級研究員何天睦（ Timothy Heath ）認為，白宮此舉凸顯中國是美國政府的最優先議題，目的可能是優化各部門之間的協作，為制定更加協調連貫的對華（中）政策做准備。中國問題或軍事專家認為，這代表，隨著美中關係惡化，美國政府已重新審視對中國的援助是否符合美國國家利益。
中國官媒《環球時報》引述上海財經大學教授奚君羊表示，「在正常情況下，中國將逐步將其持有的美國公債降至 8000 億美元左右，但是在極端情況下，比如發生軍事衝突，中國可能會出售其全部美國債券」。
而美國整體債務已經增至與 GDP 相近，成為美債潛在違約風險，遠高於國際公認的 60% 安全線。中國擁有大量的美元及美元計價資產將曝險，據統計至 7 月底中國外匯儲備為 3 兆 1540 億美元。
奚君羊教授並沒有給予中國出售美債的明確時間表，但據官方數據，中國 6 億持有 1 兆 74 萬美元的美債，是除美國之外持有美債最多的國家。《路透社》指出，若中國下降持債至 8000 億美元，降幅將超過 25%，大規模拋售美債被認為是「核選項」，可能引發全球金融市場動盪。