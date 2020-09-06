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香港發起9月6日九龍大遊行　反港區國安法、健康碼竊資

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-06 11:32:23

▲（圖／翻攝自香港網路論壇、Telegram群組）
▲（圖／翻攝自香港網路論壇、Telegram群組）
香港《港區國安法》6 月 30 日通過、7 月起實施，港府先前宣布大批民主派立法會候選人提名無效，並因新冠肺炎（ COVID-19  ）疫情延後 1 年進行原訂於 9 月 6 日的立法會選舉。香港有網友發起反對《港區國安法》、健康碼及押後立法會選舉「九龍大遊行」，傳出港警已部署逾 2 千警力應付，警告活動無獲得警方的不反對通知書。

香港網友的遊行聲明指，港府不斷打壓香港的民主進程的前進：DQ 大批候選人、無理通緝部份政治人物、 打壓新聞自由，甚至在無民意基礎的情況下延後立法會選舉，呼籲香港人在 9 月 6 日參與遊行。示威遊行主要目的：反國安法、反對政府藉疫情推出「健康碼」獲取市民資料，以及反對延後選舉。預計遊行於下午 2 點 30 分開始，路線從佐敦至旺角。

▲（圖／翻攝自香港警察臉書）
▲香港警方警告9月6日九龍大遊行恐觸法。（圖／翻攝自香港警察臉書）
香港警方在 Facebook 上警告，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有可能觸犯《公安條例》及限聚令防疫措施，觸犯《公安條例》最高可求處 5 年徒刑。警方已在在相關地點（西九龍）部署足夠警力，迅速果斷執法，適時作出拘捕。

5 日，香港警方再次發出警告，網路上繼續鼓吹他人參與是次活動，聲言要「重燃戰火」、「絕地反擊」。該活動屬於未經批准集結，亦屬受禁群組聚集，任何人組織或參與，甚至進行暴力衝擊，均屬違法，警方會迅速「果斷執法，適時拘捕，絕不手軟」。

香港資深律師湯家驊向《香港 01 》表示，《國安法》針對「顛覆國家政權」，若市民只參與遊行，雖則是表明反對國安法，沒有挑釁行為，則不會被控違反國安法。但香港防疫仍實施限聚令，市民若參與遊行或會觸犯相關法例，故要自行考慮風險。

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香港 香港立法會選舉 香港健康碼 九龍遊行 9月6日九龍遊行

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