香港九龍遊行警拘捕、攔查多人　黃之鋒：無人能確保安全

綜合港媒報導，示威者原預計下午 2 時半聚集遊行，路線從佐敦至旺角。警方在旺角及油麻地等多處戒備並大舉包圍截查市民，油麻地有約 20 名市民被圍堵截查，並被帶上白色警用巴士。有網友指，便衣警察看起來多為中年大媽、大叔，每組 3 至 5 人，衣著以黑色、半身灰色、深藍色並搭配長運動褲、牛仔褲為主，全部配戴耳機和青綠色口罩，會停留在「藍店」（支持港警）、商場門口吹冷氣、身揹背包且「全部身上有手槍和伸縮警棍」。
香港警方表示，下午 1 時左右，在旺角港鐵站外發現兩名 15 歲少年，其中 1 人沒有攜帶身份證，另 1 人藏有頭盔及防毒面具。由於二人均未成年，警方為保護他們的福利及安全，將他們帶返警署，並聯絡他們的家人。
下午 2 時，在油麻地及佐敦一帶，有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結，違反《公安條例》及限聚令，警方一度舉起藍旗警告，後採取行動拘捕及票控涉案者。香港警方表示，截至下午 3 時半油麻地區約 30 人涉「非法集結」被捕，其中 1 名女子因播放「港獨口號」違反《港區國安法》。
下午 4 時傳出港警西洋菜南街位置一度開胡椒球槍，前立場新聞記者何桂藍等約 10 人遭警方截查。
前香港眾志秘書長黃之鋒也在九龍彌敦道逸東酒店門外現身，黃之鋒呼應九龍大遊行的三大訴求「反國安法、反健康碼、恢復（立法會）選舉」，並提出「中共放人」，要求中共停止扣押李宇軒等 12 名港人。黃之鋒表示，應該是繼「五大訴求缺一不可」以後，於惡法壓境當下，最為迫切需要應對的 4 個關鍵議題。對於今日上午被捕的泛民主派人士譚得志，黃之鋒表示，譚在住所遭香港國安處人員上門逮捕，認為現時已無人能確保自己人身安全，但他仍有責任做好倡議。