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香港九龍遊行警拘捕、攔查多人　黃之鋒：無人能確保安全

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-06 17:15:38update2020-09-06 17:22:10

▲香港警察9月6日約下午3時，舉起藍旗警告民眾離開。（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港警察9月6日約下午3時，舉起藍旗警告民眾離開。（圖／翻攝自《香港01》）
香港網友今（ 6 ）日發起九龍大遊行，旨在抗議港區國安法、港府延後立法會選舉以及推動健康碼造成資安疑慮。港警出動水炮車、裝甲車戒備，警方在遊行起點佐敦一帶部署大量警力，截查多人，其中 2 名未成年 15 歲少年被帶回警署；同時，傳出有大批疑似中國公安及便衣港警埋伏。

綜合港媒報導，示威者原預計下午 2 時半聚集遊行，路線從佐敦至旺角。警方在旺角及油麻地等多處戒備並大舉包圍截查市民，油麻地有約 20 名市民被圍堵截查，並被帶上白色警用巴士。有網友指，便衣警察看起來多為中年大媽、大叔，每組 3 至 5 人，衣著以黑色、半身灰色、深藍色並搭配長運動褲、牛仔褲為主，全部配戴耳機和青綠色口罩，會停留在「藍店」（支持港警）、商場門口吹冷氣、身揹背包且「全部身上有手槍和伸縮警棍」。

香港警方表示，下午 1 時左右，在旺角港鐵站外發現兩名 15 歲少年，其中 1 人沒有攜帶身份證，另 1 人藏有頭盔及防毒面具。由於二人均未成年，警方為保護他們的福利及安全，將他們帶返警署，並聯絡他們的家人。

▲（圖／翻攝自立場新聞）
▲香港警察在油麻地、旺角等地區攔查、拘捕多名市民。（圖／翻攝自立場新聞）
下午 2 時，在油麻地及佐敦一帶，有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結，違反《公安條例》及限聚令，警方一度舉起藍旗警告，後採取行動拘捕及票控涉案者。香港警方表示，截至下午 3 時半油麻地區約 30 人涉「非法集結」被捕，其中 1 名女子因播放「港獨口號」違反《港區國安法》。

下午 4 時傳出港警西洋菜南街位置一度開胡椒球槍，前立場新聞記者何桂藍等約 10 人遭警方截查。

▲港警稱至下午3時半，油麻地地區約30人被捕。（圖／翻攝自香港警察臉書）
▲港警稱至下午3時半，油麻地地區約30人被捕。（圖／翻攝自香港警察臉書）
▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲港警舉藍旗要求民眾離開旺角，並傳出一度舉起胡椒球槍。（圖／翻攝自《香港01》）
▲（圖／翻攝自香港警察臉書）
▲下午4時左右，民眾聚集於旺角朗豪坊商場高喊示威口號，警方指人群聚集、呼喊港獨口號涉嫌違反《港區國安法》、《公安條例》以及防疫限聚令。（圖／翻攝自香港警察臉書）
前香港眾志秘書長黃之鋒也在九龍彌敦道逸東酒店門外現身，黃之鋒呼應九龍大遊行的三大訴求「反國安法、反健康碼、恢復（立法會）選舉」，並提出「中共放人」，要求中共停止扣押李宇軒等 12 名港人。黃之鋒表示，應該是繼「五大訴求缺一不可」以後，於惡法壓境當下，最為迫切需要應對的 4 個關鍵議題。對於今日上午被捕的泛民主派人士譚得志，黃之鋒表示，譚在住所遭香港國安處人員上門逮捕，認為現時已無人能確保自己人身安全，但他仍有責任做好倡議。

▲（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
▲黃之鋒身著「香港/加油」的黑色上衣，接受港傳媒訪問。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
▲（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
▲黃之鋒臉書發文呼籲中共停止扣押12名港人。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
 

關鍵字

香港 九龍遊行 港區國安法 港警 黃之鋒

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