NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

議長訪台惹怒北京！捷克親中總統急滅火：韋德齊幼稚挑釁

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-07 06:19:00

▲立場一向親北京的捷克現任總統齊曼，批評韋德齊訪台的言行是向北京的「幼稚挑釁」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲立場一向親北京的捷克現任總統齊曼，批評韋德齊訪台的言行是向北京的「幼稚挑釁」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
捷克參議院議長韋德齊（ Miloš Vystrčil ）日前率團訪問台灣，除了與總統蔡英文會面外，還獲得立法院長游錫堃邀請在立院演講，成為非邦交國議長在立院演講第一人。韋德齊的行為明顯惹怒北京，揚言要讓捷克付出沉痛代價，立場一向親中的捷克總統齊曼（ Milos Zeman ）連忙滅火，批評韋德齊訪台的行為有如「幼稚的挑釁」，盼能為中捷關係止血。

根據《路透社》報導，韋德齊上週於台灣立法院演講時說出「我是台灣人」引起熱議，其典故出自已故的美國總統約翰·肯尼迪（ John F. Kennedy ） 1963 年在柏林的演說，表達了對共產主義的反對與蔑視。然而，韋德齊此行未獲捷克執政當局支持，在被北京威脅將要捷克付出代價後，布拉格緊急召見了中國駐捷克大使會談。

現任捷克總統齊曼自 2013 年上任以來，一直尋求與中共建立更緊密的商業、政治聯繫，但他的努力遭受失敗投資計劃的打擊，並使政界人士產生分歧。他在已過週日接受廣播公司採訪時表示，他將停止邀請韋德齊參加該國的高層外交政策官員會議，並稱韋德齊的台灣行可能對捷克國內企業造成損害：「我認為那是幼稚的挑釁」，但也坦言北京當局的言論有誇大的成分。

捷克總理安德烈·巴比斯（ Andrej Babis ）當天稍晚也聲明，會致力於防止捷克公司因此事而受到負面影響。報導並指出，捷克有許多公司行號都與世界第二大經濟體-中國有進出口的生意關係。

先前捷克參議院前議長柯加洛（ Jaroslav Kubera ）訪台前猝死一事引發外界諸多揣測，在那之後，捷克參議院以 50 票比 1 的票數通過決議，支持韋德齊率團訪台。韋德齊本人也曾於接受捷克媒體訪問時表示，他明白訪台之舉或將對捷克和其商業活動造成傷害，但不能因此就退縮，也希望能藉此次訪台的機會，向台灣學習。

 

關鍵字

捷克參議院議長 韋德齊 訪台 總統 挑釁

延伸閱讀

NOW民調中心

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽