議長訪台惹怒北京！捷克親中總統急滅火：韋德齊幼稚挑釁

根據《路透社》報導，韋德齊上週於台灣立法院演講時說出「我是台灣人」引起熱議，其典故出自已故的美國總統約翰·肯尼迪（ John F. Kennedy ） 1963 年在柏林的演說，表達了對共產主義的反對與蔑視。然而，韋德齊此行未獲捷克執政當局支持，在被北京威脅將要捷克付出代價後，布拉格緊急召見了中國駐捷克大使會談。
現任捷克總統齊曼自 2013 年上任以來，一直尋求與中共建立更緊密的商業、政治聯繫，但他的努力遭受失敗投資計劃的打擊，並使政界人士產生分歧。他在已過週日接受廣播公司採訪時表示，他將停止邀請韋德齊參加該國的高層外交政策官員會議，並稱韋德齊的台灣行可能對捷克國內企業造成損害：「我認為那是幼稚的挑釁」，但也坦言北京當局的言論有誇大的成分。
捷克總理安德烈·巴比斯（ Andrej Babis ）當天稍晚也聲明，會致力於防止捷克公司因此事而受到負面影響。報導並指出，捷克有許多公司行號都與世界第二大經濟體-中國有進出口的生意關係。
先前捷克參議院前議長柯加洛（ Jaroslav Kubera ）訪台前猝死一事引發外界諸多揣測，在那之後，捷克參議院以 50 票比 1 的票數通過決議，支持韋德齊率團訪台。韋德齊本人也曾於接受捷克媒體訪問時表示，他明白訪台之舉或將對捷克和其商業活動造成傷害，但不能因此就退縮，也希望能藉此次訪台的機會，向台灣學習。