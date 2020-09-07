NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

港遊行捕289人！12歲女遭警壓制在地　母：只是去買顏料

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-07 07:25:00

▲香港警方表示，有 289 人在 6 日的大遊行中被捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方表示，有 289 人在 6 日的大遊行中被捕。（圖／美聯社／達志影像）
香港立法會選舉原定於昨（ 9 月 6 日）舉行，但港府以疫情、社會政經局勢不穩等理由延期一年，港民不滿，再度上街遊行並與警方衝突，結果造成 289 人因此被捕，其中有名 12 歲的少女疑似因被港警截查受驚欲跑走，遭包抄警員撲倒在地，引發爭議。

綜合香港媒體報導，大批香港人於 6 日號召在九龍大遊行，反對港府推行《國安法》及健康碼等，港警於旺角及油麻地一帶部署大量警力截查。 6 日下午 4 點左右，一名 12 歲少女被防暴警要求停下後，可能是因為受到驚嚇而突然逃走，結果被警員撲倒甚至坐在她身上，少女因此掙扎，其兄長在一旁營救未果。警方事後發表聲明稱，該少女「形跡可疑」，經調查後正式控訴少女與現場其餘人士，違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(限聚令)。

港媒聲稱，兩兄妹一家住窩打老道，事發時只是要前往油麻地買東西，卻遇到警察鎖路要他們回頭，當他們走到西洋菜街準備與家人會合時，警察突然衝過來，少女表示：「我當時好怕，無法冷靜，只得跑走。」他們的母親則說，女兒當時只是路過旺角要買顏料，竟就遭遇此等事，揚言會就事件抗辯及投訴。

香港警方表示，截至昨晚 9 點共有 289 人被捕，其中 270 人涉嫌「非法集結」，其他人則分別涉及「在公眾地方行為不檢」、「未能出示有效身分證明文件」、「襲擊警務人員」、「阻礙警務人員執行職務」、「遊蕩」等罪名。

由於被捕人數眾多，直到今（ 7 日）凌晨約 1 點，仍有將近百名的家屬在警署外守候；有議員夥同義工在場提供協助，並為家屬及被捕人士送上食物。

關鍵字

香港 0906遊行 逮捕 12歲少女 港警

延伸閱讀

NOW民調中心

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽