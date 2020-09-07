港遊行捕289人！12歲女遭警壓制在地　母：只是去買顏料

綜合香港媒體報導，大批香港人於 6 日號召在九龍大遊行，反對港府推行《國安法》及健康碼等，港警於旺角及油麻地一帶部署大量警力截查。 6 日下午 4 點左右，一名 12 歲少女被防暴警要求停下後，可能是因為受到驚嚇而突然逃走，結果被警員撲倒甚至坐在她身上，少女因此掙扎，其兄長在一旁營救未果。警方事後發表聲明稱，該少女「形跡可疑」，經調查後正式控訴少女與現場其餘人士，違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(限聚令)。
港媒聲稱，兩兄妹一家住窩打老道，事發時只是要前往油麻地買東西，卻遇到警察鎖路要他們回頭，當他們走到西洋菜街準備與家人會合時，警察突然衝過來，少女表示：「我當時好怕，無法冷靜，只得跑走。」他們的母親則說，女兒當時只是路過旺角要買顏料，竟就遭遇此等事，揚言會就事件抗辯及投訴。
香港警方表示，截至昨晚 9 點共有 289 人被捕，其中 270 人涉嫌「非法集結」，其他人則分別涉及「在公眾地方行為不檢」、「未能出示有效身分證明文件」、「襲擊警務人員」、「阻礙警務人員執行職務」、「遊蕩」等罪名。
由於被捕人數眾多，直到今（ 7 日）凌晨約 1 點，仍有將近百名的家屬在警署外守候；有議員夥同義工在場提供協助，並為家屬及被捕人士送上食物。