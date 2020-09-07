關係惡化！遭疑竊取技術嚴格盤查　留學陸生：不敢再赴美

根據英國《 BBC 》報導，美國聯邦調查局（ FBI ）局長克里斯托弗·雷（ Christopher Wray ）近期表示，為了因應北京「無遠弗屆的經濟間諜活動」， FBI 每 10 個小時就會啟動一起與中國有關的反間諜調查，已有數名中籍或華裔人士因此被捕；調查單位也對某些凖備離開美國的中國學生實施出境篩查，這成為了華府打擊科技盜竊的最新手段。
「他們提問的假設是，我們一定是來竊取技術的」， 26 歲的中國留美博士生張凱斯（ Keith Zhang ）向《 BBC 》表示，自己萬萬沒有預料到，他在美國境內的最後 2 個小時竟會在審問中度過。執法人員問到他與中國共產黨的關係、赴美的資金來源、在中美的研究項目是否能應用在軍事上等敏感問題，讓他覺得被騷擾：「我真的要偷竊的話，用雲端發過去就好了。」
張凱斯聲稱， 2 名執法人員在盤問中多次指責他「撒謊」，而過程中的巨大壓力也讓他差點崩潰，雖然他最後仍被允許登機、返鄉與新婚妻子團聚，但在機場的經歷讓他心有餘悸，甚至決定不再造訪美國：「太可怕了，我覺得我的人身安全隨時會遭到損害」，並說：「新冷戰已經開始了，無論誰當美國的領導人，都不太可能回頭了。」
報導並指出，美國近期逮捕了多名疑似與中國軍方有關的中國研究員，指控他們「簽證詐欺」，未誠實以告與軍方的關係。多名中國留學生、研究員聲稱，近期離境時在各地機場都遭到執法人員盤問，甚至扣留電腦、手機與遊戲機等電子設備，數週後仍未歸還。
報導引述美國司法部國家安全事務助理部長約翰·德默斯（ John Demers ）近日聲明，這類機場篩查是「有針對性的」，基準主要是看對方在中國的學校和學習領域，舉例來說， 1 個來自與中國解放軍有關聯的中國高等院校、研究先進科技的中國研究員，更容易被選中進行篩查；而從目前的案例來看，被篩查的大多是碩士、博士生或教職人員，研究領域多為理工科。