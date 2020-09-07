川普開鍘抖音　外媒：美國近4000名網路英語教師恐遭殃

美國《全國公共廣播電台》（ National Public Radio ，簡稱 NPR ） 9 月初在 1 篇名為《他們透過網路教授中國孩子英文，現在卻陷入川普對 TikTok 的戰爭中》的報導提到，「字節跳動」旗下的教育產品「 GOGOKID 」，與美國約 4000 名英語教師簽有網路教學合約，但美中衝突升溫、抖音被禁等因素，將導致這些老師面臨經濟上的難題。
現年 42 歲、住在南卡羅來納州的女老師杭特（ Kristie Hunter ）表示，自己過去 2 年，主要是靠在網上教中國學生英語來賺錢，曾經在公立學校任教的她，現在已是有 3 個小孩的全職媽媽，隨着孩子們慢慢長大，杭特也開始想念過去在學校工作的歲月，而在「 GOGOKID 」平台授課不但幫助她重溫職涯夢、賺取收入，還相當有彈性，對她而言是非常方便的工作。不過隨著川普開鍘抖音，杭特看出自己的生活將再次遭受衝擊：「我曾經認為替字節跳動這個擁有抖音的大公司工作很棒，但現在我可能會失業。」
根據川普針對抖音的行政命令，美國公民被禁止與「字節跳動」有任何交易，否則可能會被罰款 30 萬美元，甚至遭到刑事起訴，禁令將於 9 月 20 日生效。
杭特並不是唯一對禁令感到困擾的人， 40 歲、住在奧克拉荷馬州的賈克柏( Lindsey Jacobs )也表示，美國對抖音開戰，讓 GOGOKID 的老師們開始對收入能否穩定感到不安：「我們是附帶損害。看到這場戰爭持續在我們周遭進行，卻沒人知道我們的存在，真的很令人沮喪。」
賈克柏聲稱，她丈夫在聯邦政府工作養活全家，而她則透過每週 30 小時的線上教學收入來支付 16 歲的長子上游泳課的費用，以及讓有特殊需要的幼子進行專業治療：「如果我沒了那筆收入，我大兒子要怎麼繼續游泳？我最小的兒子又要怎麼治療？」
目前 GOGOKID 並未對川普的行政令將如何影響這些美國教師一事有回應，但若情況再沒有好轉，這群身處兩國夾縫之間的網路教師，也只能設法另謀出路。