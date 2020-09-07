習連講5個「絕不答應」！前中共黨校教授：他怕混不下去

習近平在演講中表示，任何人任何勢力企圖：歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨；歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就；把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來；通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力；破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，這些中國人民都絕不答應。
《自由亞洲電台》分析認為，習近平提出的 5 個決不，是針對近期美國政府不斷強調要分別中共及中國人民。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）多次在公開演講區分「中共」、「中國人」，近期在捷克參議院，蓬佩奧批評「（中共的行為）不是新冷戰，對抗中共威脅在某些方面比冷戰更具挑戰性，因為和蘇聯不同，中國已經和西方的經濟、政治、社會複雜連結」。
因為批習近平而被取消退休待遇、開除黨籍的前中共中央黨校教授蔡霞，認為區分中共、中國人民代表西方國家對華（中）戰略與政策的重大轉折，習特別害怕這個，因此一定要把這話擋在大陸（中國）之外，不讓聲音傳進國內。
蔡霞指出，一旦把中共依附在中國人民身上的本質暴露，中國人民思想覺醒，習近平知道就「真的就混不下去了」。她認為，可以進一步把「習黑幫」和 9 千萬中共黨員區分，這樣有利於孤立習及其同夥，二有利於分化習個人對黨的掌控。蔡霞預測，這將有利於黨內醞釀已久的把他推翻。
在 9 月 3 日提出 5 個絕不之後，習近平 4 日於中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會中表示，要營造開放包容的國際合作，「中國將堅定不移擴大對外開放」承諾放寬服務業市場、擴大進口。
蔡霞認為，習近平的「開放」喊話與二十多年前的改革開放已有根本性及外部環境的不同，從去年開始，中國經濟的三架馬車（投資、出口、消費）就徹底歇火，中國國內經濟處於半癱瘓狀態。如果中國不對外開放，國內將面臨大量的失業沒有辦法解決。和毛澤東關起門還能自給自足的時代不同，習近平面對全球化、高科技時代，一旦關上門，別人也會關門，自己就活不下去了。