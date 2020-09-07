中國強制干預外國內政　澳洲智庫：82.7％外企被迫道歉

ASPI 的報告長期追蹤 10 年來， 27 個國家、地區 152 個受到影響的實例，數據顯示自從 2018 年，中國使用這類策略的案子急劇上升，中國使用的強制性手段包括經濟措施（例如貿易制裁、投資限制、旅遊禁令和民眾抵制），這些行動目的在懲罰中共眼中的不良行為，以利中國確保領土主張、5G 華為技術部署、鎮壓新疆少數民族、限制外國政客接待達賴喇嘛，以及隱匿 COVID-19 大流行的處理問題。
ASPI 指出，隨著外國政府、企業對中國市場的依賴性增強，中國強制外交的影響也將更嚴重。ASPI 警告，如果全球企業繼續依賴中國經濟，那中共也可繼續使用這類手段脅迫，增加商業安全風險。
中國當局和消費者已經多次以「傷害中國人民的感情」為由，迫使外國公司「公開道歉」或是業務修改，這些傷害感情的原因包括：在銷售平台上「誤標」（ mislabelling ）中國領土、支持民主運動或涉及政治敏感問題，即使這些企業並不以中國市場為目標。
報告數據顯示，有 82.7% 的企業因中國干涉，公開道歉或是遵從中方意見行事，這些企業所在的國家政府也幾乎沒有提供協助。從圖表上來看，受到中國強制外交手段影響的實例主要來自歐洲、紐澳及北美，第四才是鄰近的東亞，ASPI 指出，這可能因為親中共的支持者主要分布於開發中地區。
在政府方面， ASPI 以挪威為例，指出各國政府傾向與中國建立友好關係，挪威在 2010 年頒發諾貝爾獎給劉曉波後，遭到中共強制性手段對付，在 2013 年挪威投票贊成中國為北極理事會（ Arctic Council ）觀察員， 2014 年首次拒絕接見達賴喇嘛，可見中共強制手段成功介入挪威的外交政策。
ASPI 認為，為應對中國的威脅，各國企業必須提高全球對強迫外交的廣泛使用以及最有效的應對策略的認識；透過多邊論壇共同回應，同時受類似中國強制外交的國家應建立小型聯盟應對；五眼聯盟國家應比照北約（ NATO ）第 5 條（如果其中一個成員國受到攻擊，其他成員國將及時作出反應的規定），考慮採取集體經濟安全措施；認識到在中國經營、建立關係的風險增加，特別是供應鏈、貿易及市場；政府應與企業合作，制定經濟及對外貿易協議應對中企的強制性手段。