從特務頭子到克里姆林宮　21世紀的俄羅斯沙皇：普丁

1952 年 10 月 7 日，普丁出生在前蘇聯城市列寧格勒（現稱聖彼德堡），母親是工廠女工，父親則在前蘇聯海軍服役，家中原本還有 2 個哥哥，但都早早就夭折或病死，普丁人生的前半段比起一般人並無特別之處。 1975 年，普丁從列寧格勒大學國際法學系畢業，隨後加入了蘇聯國家安全委員會（ Committee for State Security ，俄文簡稱為 KGB ），開始密切接觸情報機關的機要工作並被嚴格訓練；這個階段的普丁，對權力的慾望已在他心裡開始扎根，直到冷戰末期的經歷，慢慢將他形塑成今日的克里姆林宮主人。
鐵幕倒塌-前東德特工見證蘇聯解體
1989 年，普丁還只是駐紮在前東德城市德勒斯頓( Dresden )的小特工，當時主要的工作被認為是收集前西德的經濟諜報。正逢鐵幕塌陷的時代巨變，東歐情勢動盪不安，普丁目睹了憤怒民眾包圍 KGB 東德駐點、柏林圍牆的倒塌，還有前蘇聯解體後的莫斯科出現的權力真空，都給普丁留下深刻的印象。
兩德統一後，普丁回到故鄉列寧格勒（不久後改稱聖彼得堡），與自己大學時代的老師、時任市長的阿納托利‧索布恰克（ Anatoly Sobchak ）交好，並得到列寧格勒大學國際事務系的職位。索布恰克後來也被視為是帶領普丁進政壇的關鍵人物之一，一手栽培普丁成為聖彼得堡市的第一副市長兼外事委員會主任，直到 1996 年索布恰克在市長選舉中落選，普丁便離開聖彼得堡前往莫斯科。
前往莫斯科-挺進克里姆林宮的權力核心
在德勒斯頓工作時，普丁學會了如何在菁英圈周旋，他早年的經歷在前蘇聯解體後仍派上用場，普丁知道該如何重敘舊情、結交新友，並按新規則辦事；但同時，他在擔任特務期間培養出來的冷靜、深沉，也讓他更懂得如何審時度勢、精心策畫，為自己的權力之路打算。除了政壇大咖，普丁也深知與金融寡頭交好的重要性，這些人在前蘇聯轉型時期收聚了鉅額財富，影響力非同小可，其中就包含後期扶植普丁上台的鮑里斯‧別列佐夫斯基( Boris Berezovsky )。
1997 年 3 月，普丁被時任俄羅斯聯邦總統的葉爾欽( Boris Yeltsin )任命為俄羅斯總統辦公廳副主任兼資產管理局局長； 1998 年 5 月升任分管地方經濟的俄羅斯總統辦公廳第一副主任；同年 7 月，普丁又被提升為俄羅斯聯邦安全局( The Federal Security Service of the Russian Federation ，簡稱 FSB ) 局長，主管俄羅斯的情報工作，回到原先的老本行。官運亨通的普丁，更於 1999 年 8 月被委任為 3 位俄羅斯第一副總理之一，緊接著又由葉爾欽指定為俄羅斯聯邦總理，一人之下、萬人之上。
突襲克里姆林宮舊勢力、清除異己
1999 年 12 月 31 日，總統葉爾欽突然宣佈辭職，為俄國投下震撼彈，內幕實情眾說紛紜，但沒有人知道究竟發生什麼事。當時唯一明確的是，普丁在別列佐夫斯基和其他大咖的強力支持下，順利取代葉爾欽成為代理總統，並於 2000 年大選獲勝，正式登上總統寶座。
終於爬上政治生涯最顛峰的普丁心裡比誰都明白，若是與他人共享權力，只會步上葉爾欽的後塵，被眾多商業巨頭和政界大老掣肘；同時他也不願民眾透過開放的媒體環境監督政府，或讓反對派有太多活動空間，因此他首要對付的，就是這些所謂的克里姆林宮舊勢力，並以「愛國主義」和「管理式民主」之名，對俄國傳媒進行控制，這某種程度也造成了俄國民主的倒退。
清算行動在普丁「登基」後不久即展開，第 1 個遭殃的就是別列佐夫斯基，被指控多項金融詐騙和貪污等罪名，不得不於 2001 年流亡英國並尋求政治庇護，最終仍是在劫難逃，於 2013 年離奇死於英國伯克郡的住處中，死因不明，但外界普遍相信與普丁政權有密切相關。緊接著，俄國石油巨賈、曾經的俄羅斯首富米哈伊爾‧霍多爾科夫斯基( Mikhail Khodorkovsky )也慘遭毒手，被以欺詐和逃稅罪名起訴，在歷經多年的牢獄之災和破產危機後，僥倖於 2013 年 12 月獲釋並前往瑞士，還有其他許多的例子。
媒體方面，普丁也藉由國家控股公司、大眾傳播媒體法，以及限制國外媒體等手段，達成將媒體「國家化」的目標。在處理諸如俄國總統大選、反恐行動、車臣分離主義等新聞議題上，處處可以看見克里姆林宮操作的痕跡；人民和外界只能看到普丁允許他們看到的東西，新聞報導、特別與政治相關的事上必須得經過政府嚴格的審查批准。藉由打壓異己、掌握話語權，塑造普丁光輝的領袖形象，並輕易定義誰是國家的公敵。
培植魁儡、操縱修憲：開啟「萬年總統」之路
由於俄羅斯聯邦憲法對總統任期的限制，普丁在連任 1 次後，便無法參與 2008 年的總統大選，必須由他人接任。但老謀深算的普丁，即便嘴上說不會干預選舉的公正舉行，卻還是設法讓自己的親信、時任第一副總理的梅德韋傑夫成為 2008 年俄羅斯總統選舉的候選人，在梅德韋傑夫順利當選並就任總統後，普丁就改任總理，巧妙規避了俄羅斯聯邦憲法的規定，當起梅德韋傑夫背後的實權者。而在梅德韋傑夫任內，他也簽署了憲法修正案，將總統的任期由 4 年延至 6 年。
2012 年俄羅斯總統選舉時，由於梅德韋傑夫已當過俄羅斯聯邦第 3 屆總統，檯面上符合俄國憲法要求，普丁便在梅德韋傑夫「功成身退」後再度出馬競選，也順理成章的回鍋總統一職。
當時許多國外分析都認為，若是普丁繼續故技重施，憲法對於總統任期的規定只會形同虛設，讓普丁這個「萬年總統」當到壽終正寢為止。果不其然， 2020 年，在普丁第 4 度擔任總統期間通過修憲，刪除了有關總統任期「每期」的敘述，只剩下「至多連任一次」。照理說「最多兩任」的任期限制，應該要能有效遏止總統權力擴張，但問題在於修憲後的任期新制並沒有溯及既往，而是直接「歸零」從下一次選舉開始；也就說，原本 2024 年任期就屆滿、不得連任的普丁，因為修憲後的新制，而能重新歸零「再選兩次」，任期最高限制更可長達至 2036 年為止。
雖然沒有人能預測未來，也無人知道普丁能否活到 84 歲繼續統治俄羅斯，但普丁已數度證明他是個擅長自己制定計畫的人。儘管他的爭議頗多，對付政敵的方式也讓人望而生畏，但在部分俄國人心目中，普丁是唯一能夠堅定捍衛俄國利益、果斷出手打擊敵人的領袖。前蘇聯解體後，莫斯科失去霸權地位、政局又十分不穩，為了俄國的再度強大，也有人認為受鉗制的民主只是過程中的一點瑕疵，是必要付出的代價。
只不過，儘管對裡對外都展現得十分強勢，可在關乎國內經濟與社會發展的問題上，普丁仍無法消除民間對於政府效能與結構性貪腐的疑慮；加上近年財政與年金改革的衝擊，都讓普丁持續感受到來自基層的壓力。