印度總理莫迪「刪微博、拒一帶一路」　強硬抵抗中國擴張

2020 年 6 月，印度政府宣佈收緊外商直接投資的限制，拒絕中國的資金直接進入，下令封殺上百種中國 App，限制中國公司參與國內建設。在中印邊境領土爭議，面對以「戰狼外交」著名的中國，也展現無法退讓的堅定立場，進一步擴大對俄軍備採購。
去年 12 月印度國會推動《公民身份修正法》，爆發境內穆斯林示威，抗議國家因宗教信仰，將其當成次等公民，示威擴大成穆斯林族群與印度教民族主義者（ Hindutva ）的對立，令外界關注身為「印度國教民族主義者」的莫迪如何團結印度內部矛盾眾多的國家，抵抗日益強大、野心勃勃的中國。
中印關係專家指出，莫迪長期處理外交問題的目標是與中國建立務實、具合作性的關係，在金磚五國的框架下合作。隨著印中邊境衝突爆發，印度民間發起抵制中國貨，莫迪在領土糾紛、貿易問題上迫於國內壓力，必須維持強硬態度。
現年 69 歲的莫迪生於 1950 年 9 月 17 日印度古吉拉特邦的瓦德納加爾，從小幫助父親在火車站賣茶水，在公車站附近也經營茶水攤。莫迪曾在 1970 印巴衝突期間加入右翼民兵組織「民族愛國團」，可見其對印度的愛國清懷。莫迪在外交政策上素有強硬派的作風，2013 年莫迪曾多次指責印度政府割讓土地對中妥協。但莫迪非常注重經濟發展，但他傾向公司強徵土地的立場，也造成印度內部的階級對立。
莫迪在 2014 年競選期間，強打「大國崛起」愛國情懷，以及印度製造經濟計畫，吸引大量外資進入。但2019 年莫迪卻拒絕中國的「一帶一路」，理由是計畫的「中巴（巴基斯坦）經濟走廊」經過克什米爾地區，破壞印度的主權完整。經濟民族主義和印度教國族主義傾向的莫迪，在對中國政策上，目標建立務實、具合作性的關係，於金磚五國的框架下合作，又在領土糾紛問題上維持強硬態度。
中印邊界衝突
印度和中國雙方建交 70 年，但中印約 2 千公里的共同邊界、12 萬平方公里的爭議地區，使得兩國在領土劃分上長期存在爭議。1914 年西藏曾與英屬印度以協助西藏獨立為條件，劃定麥克馬洪線（ McMahon Line ），但後不受到中華民國及中華人民共和國承認。麥克馬洪線全處有 7 處被河流穿越，因此印度、中國對疆域的劃分有不同理解，造成衝突不斷。
2020 年中印兩方士兵在拉達克（ Ladakh ）對峙， 6 月 15 日在中印喜瑪拉亞爭議邊界附近，爆發 2 國 45 年以來第一次軍事衝突，雙方士兵沒有開火，以拳頭、石頭互毆造成死傷。中國方面沒有公佈詳細死亡數字，但印度則坦言 20 名士兵在這場衝突中死亡、76 人受傷。事後雙方互相譴責對方挑起爭端，並派駐大量兵力進駐。
莫迪在衝突後至前線邊境部隊探視，談話強調「擴張主義」的時代已經結束，擴張主義威脅世界和平且歷史證明其終將走向滅亡，現在公開競爭才是發展為未來。外界認為這是在對中國喊話。
莫迪關閉微博帳號、刪除與習近平合照
「印度共和國總理莫迪」的官方新浪微博帳號宣佈在 7 月 1 日正式關閉，該帳號清空所有貼文包括與莫迪與習近平的合照，引起熱議。此舉標誌中印雙方關係降至冰點。
印度媒體報導，印度政府對中國 App 發佈禁令其中也包括微博，因此總理決定退出微博，但註銷帳號申請需要經過複雜流程，因此印度「花費大量努力」啟動官方程序處理，該帳號 113 條微博文都是經過手動刪除。
刪除微博後隔日（ 7 月 2 日），莫迪與俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin ）通電，重申加強「特殊和特權戰略伙伴關係」的承諾。印度媒體評論，莫迪致電普丁的意義重大，莫斯科和新德里雙方一直進行秘密會談，以幫助解決印中邊境的僵局，另一個原因也可能是俄羅斯不樂見，印中衝突可能導致印度改為傾向美國，因為美國總統川普也放話隨時可以協助印度解決與中國的爭議。
印俄雙方通電後，印度政府宣布將大規模向俄羅斯採購軍備，購買 21 架米格-29 戰鬥機、升級印度空軍現有的 59 架米格-29 戰鬥機升級，總額超過 9.84 億美元。
莫迪親自代替因行程延誤的國防部長防長辛格（ Rajnath Singh ），與陸軍參謀長拉萬納拉萬（ Manoj Mukund Naravane ） 7 月 3 日親上前線前往拉達克，視察當地形勢。
莫迪 2020 年 8 月 15 日發表獨立紀念日年度演講，承諾進一步加強軍事能力，打造 140 萬人的大軍保衛印度主權，雖然演講中沒有提及明確對手，但外界都認為這是針對宿敵巴基斯坦，以及中國。莫迪說「印度的領土完整且至高無上。我們有能力做得到，我們的軍隊有能力做得到，每所有人都在拉達克見識到了」。
被中國滲透的恐懼激起印度民間抵制中貨
印度民間反中情緒高漲的原因，來自生活被中國製品滲透的危機意識。印度公路交通和運輸部部長加德卡里（ Nitin Gadkari ）7 月 1 日宣佈禁止中資的政策已獲得批准，未來將規定當地建設招標讓更多印度公司參與，禁止與中國企業進行直接或間接接觸。
面對中國 5G 科技巨頭華為，印度也考慮採取的措施禁止使用華為以及中國其它供應商提供的通訊設備，另外中國的汽車商品也有可能成為被制裁的目標。雖然這可能導致印度企業採購成本上升，但國內反中的壓力讓莫迪無法在中國面前示弱。
印中雙貿易總額 900 億美元中有 80% 是印度進口中國產品，中國產品佔印度進口總量約 15%；同時，中國廠商在印度電信市場市佔率約 25%，代表印度很難在不傷害國內消費者的情況下，針對中國採取任何動作。
全面封殺中國 App
印度政府為反制中國支配國內網路服務市場， 6 月 29 日以「國家安全」為由，下令國內禁止 59 款中國研發 App，包括微博、TikTok、微信、UC 瀏覽器、文件共享應用程序茄子快傳（ ShareIt ）和掃描全能王（CamScanner）等。印度政府指，這些中國 App 有損「國家的主權和完整性、印度的國防、國家安全和公共秩序」。
7 月有消息指出，印度已將250 個 App 納入特別監控清單，包括阿里巴巴旗下的「全球速賣通」（ AliExpress ）、知名遊戲「絕地求生」（ PUBG ）等。《路透社》8 月 5 日引述消息來源指，印度下令封殺 47 個 App，包含先前名單中的新版本及少數新應用程式，包括小米手機瀏覽器 Mi Browser Pro，這代表印度市擁有 9 千萬使用者、市佔率最高的手機品牌必須做出調整，或是退出市場。
今年 COVID-19 新型冠狀病毒疫情嚴重衝擊印度經濟，印度至 9 月累計約 400 萬例確診，國際貨幣基金組織，預期印度經濟成長率從 1.9%下修至 -4.5%，是上世紀 70 年代末石油危機以來最差，專家預測疫情造成印度對中國的不滿逐漸加重，未來可能導致更大規模的軍事衝突。
近期的演講，莫迪向全世界表示 COVID-19 疫情後的全球供應鍊，需要考量的不僅是成本效益，還應基於信任。莫迪表示，印度政策的穩定性提供投資者更好的環境，且供應鏈重組不是一意孤行，美日印澳四國（ QUAD ）都致力建立替代網路的計畫，以抗衡中國的地位。