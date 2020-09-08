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被沒收退休金連存款也領不出！蔡霞痛批：習要置我於絕境

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-08 06:29:16

▲中共中央黨校前教授蔡霞因公開批評習近平，被中共中央黨校以發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」為由，開除黨籍、取消退休待遇。近日更傳出連其銀行帳戶也被封戶、無法領存款。（圖／翻攝自立場新聞）
▲中共中央黨校前教授蔡霞因公開批評習近平，被中共中央黨校以發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」為由，開除黨籍、取消退休待遇。近日更傳出連其銀行帳戶也被封戶、無法領存款。（圖／翻攝自立場新聞）
中共中央黨校前教授蔡霞，因痛批習近平和中國共產黨的錄音檔曝光，而遭開除黨籍並取消退休待遇，但這並未讓她退縮，反而更積極於國際社會發聲，要讓外界知曉習近平的邪惡，並鼓勵外界進一步區分中共與「習黑幫」。她昨( 7 日)在推特上聲稱，自己在中國的銀行帳號沒經任何通知就被關閉，現在別說沒了退休金，連存款都取不出來，氣得她再度痛批「人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡」。

蔡霞週一（ 7 日）發推文表示，近日她請家人替她去中國的銀行領錢，結果卻被銀行告知說賬戶已被封戶，等於中央黨校 8 月 17 日宣布開除她的黨籍和取消養老金後， 20 日就直接把她的銀行賬號封了：「不僅是我還有沒有養老金，而且是我之前的存款都取不出來了」。

蔡霞聲稱，自己原以為北京只是要置她於貧餓病痛之困境，但她現在才明白，北京是要直接把她置於絕境，痛罵：「人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡！」而且賬戶被封一事還沒有主動通知她，是家人去幫她取錢時才知道。

▲蔡霞
▲蔡霞 7 日在推特上表示，自己不但被取消退休養老金，連原本的存款都已領不出來。（圖／翻攝自推特）
 

不少網友都在蔡霞的貼文下方替她打氣，有人說：「對您尚且如此，對一般老百姓豈不更糟」、「中共只有權力，沒有法規」、「沒有底線」；並有人提醒她務必要注意國內家人的安危，但也有人對此不感到意外，認為蔡霞事先應該就要知道會有這種事發生。

出身正統「紅二代」的蔡霞，其祖父在 1920 年代就已加入中國共產黨，堪稱中共元老之一，父母、舅舅、阿姨也都參加了中共軍隊；一段她的錄音檔 6 月起在網路瘋傳，內容是她痛斥習近平無視黨紀國法、使黨淪為「政治殭屍」，對外關係也處理得一團糟，還讓中共 9000 多萬黨員加 14 億中國人都給他陪葬。

中共中央黨校於 8 月 17 日公告，聲稱蔡霞發表「有嚴重政治問題」和「損害國家聲譽」的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，故取消她的黨籍和養老金。

關鍵字

中共中央黨校 批習 蔡霞 銀行封戶 存款凍結

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