被沒收退休金連存款也領不出！蔡霞痛批：習要置我於絕境

蔡霞週一（ 7 日）發推文表示，近日她請家人替她去中國的銀行領錢，結果卻被銀行告知說賬戶已被封戶，等於中央黨校 8 月 17 日宣布開除她的黨籍和取消養老金後， 20 日就直接把她的銀行賬號封了：「不僅是我還有沒有養老金，而且是我之前的存款都取不出來了」。
蔡霞聲稱，自己原以為北京只是要置她於貧餓病痛之困境，但她現在才明白，北京是要直接把她置於絕境，痛罵：「人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡！」而且賬戶被封一事還沒有主動通知她，是家人去幫她取錢時才知道。
不少網友都在蔡霞的貼文下方替她打氣，有人說：「對您尚且如此，對一般老百姓豈不更糟」、「中共只有權力，沒有法規」、「沒有底線」；並有人提醒她務必要注意國內家人的安危，但也有人對此不感到意外，認為蔡霞事先應該就要知道會有這種事發生。
出身正統「紅二代」的蔡霞，其祖父在 1920 年代就已加入中國共產黨，堪稱中共元老之一，父母、舅舅、阿姨也都參加了中共軍隊；一段她的錄音檔 6 月起在網路瘋傳，內容是她痛斥習近平無視黨紀國法、使黨淪為「政治殭屍」，對外關係也處理得一團糟，還讓中共 9000 多萬黨員加 14 億中國人都給他陪葬。
中共中央黨校於 8 月 17 日公告，聲稱蔡霞發表「有嚴重政治問題」和「損害國家聲譽」的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，故取消她的黨籍和養老金。