解放軍指控印軍再度非法越線！向中方鳴槍「非常惡劣」

中國《人民日報》報導，張水利指控印軍 7 日再度非法越線，進入中印邊境西段班公湖( Pangong Lake )南岸神炮山地域，還在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊因而被迫採取應對措施，試圖控制局勢。
張水利也怒批，印方的行為嚴重違反中印雙方有關協議協定，導致區域局勢更加緊張，極易造成誤解誤判，屬於嚴重的軍事挑釁行為，性質「非常惡劣」，要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件；而中國解放軍戰區部隊也將堅決履行職責使命，捍衛國家領土主權。
而根據印度《亞洲新聞國際通訊社》（ ANI ） 報導，在雙方對峙了 3 個月之後，中國解放軍與印度軍 7 日在拉達克( Ladakh )東部的邊境區確實有開火事件發生。《印度斯坦時報》則指出，這可能是中印自 1975 年的停火協議後首次開火。
中印邊境部隊 6 月 15 日在拉達克東部加爾萬河谷發生暴力衝突，造成 20 名印度軍人喪生，中方則未透露傷亡細節。雙方關係緊張，數度協商談判未果，各自都對所謂的領土主權寸步不讓；印度外交部長蘇傑生( Subrahmanyam Jaishankar )表示，如果邊境不和平，中印關係的其它部分也就不可能在同一基礎上繼續下去，強調和平與安寧是兩國關係的重要基石。