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回國後跳針？捷議長改口「沒說台灣是國家」　網一看崩潰

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-08 09:05:34update2020-09-08 09:07:00

▲捷克參議院韋德齊議長率團訪台， 3 日下午在外交部舉行聯合記者會。（圖／翻攝自外交部臉書）
▲捷克參議院韋德齊議長率團訪台， 3 日下午在外交部舉行聯合記者會。（圖／翻攝自外交部臉書）
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）本（9）月初率團訪台，當時在立法院演說，以一句「我是台灣人」獲得滿堂喝采；不過，韋德齊返國後接受《CNN》訪問，卻改口強調從未說過台灣是獨立國家，消息一出立刻讓許多台灣人感到錯愕。對此，就有網友在PTT八卦版分享看法，直呼「騙口罩嗎？」

韋德齊當時在演說中提到，1963年時任美國總統甘迺迪，於西柏林的著名演說「我是一個柏林人」的故事，以此表達對共產主義和壓迫政權的不滿，表態支持西柏林人民，認為自由是不可分割的，並喊出一句「我是一個柏林人」，以示支持人民和自由最高價值。韋德齊則說，請容許我用同樣的方式、用同樣堅決的句子結束我在台灣的演講，用中文說「我是一個台灣人」，隨即獲得全場鼓掌致意。

▲蔡英文總統3日接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš
▲蔡英文總統3日接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所率領的訪問團。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
不過，韋德齊訪台後卻遭到中國大陸外交部長王毅嗆聲，捷克總統齊曼（Milos Zeman）更在此事件後，批評韋德齊的行為就像個男孩一般幼稚、挑釁，風波不斷延燒，而韋德齊返國後，6日接受《CNN》訪問，卻改口強調從未說過台灣是獨立國家，但捷克團訪台後，曾獲台灣捐助5條「3D高階口罩全自動化生產線」，此話一出難免讓許多台灣人感到錯愕。

對此，一名網友在PTT八卦版提到，捷克議長來台的時候大喊「我是台灣人」，讓一票鄉民感動落淚，台灣還送了5條口罩產線，結果一回去捷克，馬上改口說台灣不是獨立國家，不解議長的用意，引來許多人質疑「幾句話騙5條生產線」、「從他說是引用『我是柏林人』開始就很明顯啦，柏林是一個城市，所以台灣也只是一個城市」；不過，也有網友為韋德齊緩頰「他的確沒說啊」、「他是議長，不是總統，立場也不是他說了算」。（編輯：賴詠璿）

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韋德齊 口罩 台灣 中國大陸 訪台

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