回國後跳針？捷議長改口「沒說台灣是國家」　網一看崩潰

韋德齊當時在演說中提到，1963年時任美國總統甘迺迪，於西柏林的著名演說「我是一個柏林人」的故事，以此表達對共產主義和壓迫政權的不滿，表態支持西柏林人民，認為自由是不可分割的，並喊出一句「我是一個柏林人」，以示支持人民和自由最高價值。韋德齊則說，請容許我用同樣的方式、用同樣堅決的句子結束我在台灣的演講，用中文說「我是一個台灣人」，隨即獲得全場鼓掌致意。
不過，韋德齊訪台後卻遭到中國大陸外交部長王毅嗆聲，捷克總統齊曼（Milos Zeman）更在此事件後，批評韋德齊的行為就像個男孩一般幼稚、挑釁，風波不斷延燒，而韋德齊返國後，6日接受《CNN》訪問，卻改口強調從未說過台灣是獨立國家，但捷克團訪台後，曾獲台灣捐助5條「3D高階口罩全自動化生產線」，此話一出難免讓許多台灣人感到錯愕。
對此，一名網友在PTT八卦版提到，捷克議長來台的時候大喊「我是台灣人」，讓一票鄉民感動落淚，台灣還送了5條口罩產線，結果一回去捷克，馬上改口說台灣不是獨立國家，不解議長的用意，引來許多人質疑「幾句話騙5條生產線」、「從他說是引用『我是柏林人』開始就很明顯啦，柏林是一個城市，所以台灣也只是一個城市」；不過，也有網友為韋德齊緩頰「他的確沒說啊」、「他是議長，不是總統，立場也不是他說了算」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。