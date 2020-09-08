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2名澳媒駐中記者遭國安部門約談！藏領館數天後漏夜返國

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-08 11:49:45update2020-09-08 11:51:52

▲幾經斡旋，伯特斯與史密斯終於在 7 日平安從中國返回澳洲。（圖／翻攝自澳洲廣播公司）
▲幾經斡旋，伯特斯與史密斯終於在 7 日平安從中國返回澳洲。（圖／翻攝自澳洲廣播公司）
中共對香港推行國安法，連帶也警告各國切勿插手中國內政，遭質疑是在全球遂行恐怖統治。近日傳出有澳洲媒體派駐中國的記者，因被中國國安部約談，一度躲於當地領事館數日，之後才在外交人員幫助下連夜離開，平安返抵澳洲。

綜合《澳洲廣播公司》（ ABC ）等外媒報導，該公司駐北京地記者伯特斯（ Bill Birtles ），以及《澳洲金融評論報》( Australian Financial Review )駐上海記者史密斯（ Michael Smith ），近日突遭數名公安於晚間上門約談，並被告知禁止離境。 2 人隨後分別躲入澳洲駐中國北京大使館和駐上海總領事館，期間中方官員仍繼續要求約見 2 人，數天後他們才在澳洲外交人員的協助下離開中國。

報導並指出，在公安找上門前，澳洲駐北京的外交官已提醒伯特斯要盡快離開中國，並安排他於上週四早上離開，未料在離開前一晚，公安就找上伯特斯。已過週日( 6 日)，伯特斯在澳洲駐中國大使傅關漢（ Graham Fletcher ）的陪同下，與中國官員進行對話，歷經協商才取消對伯特斯的出境禁令。

澳洲外交部長佩恩( Marise Ann Payne )已證實確有此事，除了指示澳洲駐北京大使館和駐上海總領館與中國部門聯繫、確保記者們的安全以外，也承諾會繼續向包括成蕾在內，被北京拘留的澳洲公民提供援助。

事發後，《澳洲廣播公司》以及《澳洲金融評論報》都發表聲明，對於進行「正常採訪工作」的記者被針對一事表達遺憾與不安，並強調北京此舉不符合中澳合作關係的利益。

 

關鍵字

澳洲媒體 駐中記者 國安部 約談 外交援助

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