掃街嗨過頭？印尼37名候選人未選先染疫　民眾哭笑不得

印尼將於12月9日迎來大選，數百名候選人投入全國270個省區中打選戰，期盼能脫穎而出，在印尼政壇佔有一席之地。然而，印尼目前疫情嚴峻，而民眾對於疫情的態度卻逐漸麻木鬆懈，就連政治人物也是。根據印尼媒體報導，共有37名候選人疑似是在造勢掃街、與鄰里「搏感情」時沒遵守防疫措施，因此還沒正式進入選戰就先染疫，讓民眾哭笑不得。





印尼中選會（General Elections Commission, KPU）表示，目前已有37位候選人染疫，且這個數字預估將持續攀升。中選會主席Arief Budiman在上週記者會時表示：「目前全國有687位候選人參與省級、城市與地區選舉，所有候選人都須接受篩檢，確認為陰性才能投入選戰。依規定完成參選登記者將於9月23日被正式提名為參選人」。並稱，陽性確診者待再次篩檢為陰性後即可重新登記參選。





印尼選舉管理委員會（The Elections Supervisory Agency）指出，在選舉開打以來已有243次候選人在掃街拜票過程中違反防疫規則之紀錄，並有20名候選人未能通過篩檢。目前印尼疫情仍較嚴峻，選舉是否會如期舉行尚不能得知，然目前候選人染疫的情況，顯示出許多人為掃街拜票而忽視防疫之重要性，不只將健康賠進去，可能還會導致選民中標。



