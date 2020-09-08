印度下令再禁中國手遊！少年「不能吃雞」太鬱悶自家上吊

綜合《IndiaToday》、《Zee News》等當地媒體報導，普里坦是印度工業培訓學院和工業培訓中心（ITI）的學生，印度封殺中國騰訊旗下這款熱門遊戲後，死者母親蘭塔（Ratna）就表示兒子明顯表現出沮喪的神情，在當天吃完早餐後就默默關在房內，直到母親要叫他出來吃午餐時，才發現房間門已經從內部反鎖，怎麼敲門都沒有反應，這時才趕緊向鄰居求助，但當眾人破門而入時，才發現兒子已經利用天花板的風扇上吊氣絕身亡了。
報導中也提到，該名學生的父親是退休軍人，母親是家庭主婦，此外還有一個妹妹，而經當地警方與家屬對談後，初步證實了母親認為死者是因為無法進行這款遊戲而想不開的論點。
事實上這款手機遊戲是由南韓遊戲開發商藍洞推出電腦版，在中國騰訊入資後，才在2018年共同推出的手機版，據印媒指出，該款手遊在當地受許多年輕人喜愛，每日上線人數粗估有3千萬玩家，而隨著印度政府已涉及國家安全、公共秩序為由，擴大多款中國手機App在印度的禁令名單，本月2日又新增了118款禁用App，其中就包含《絕地求生》、百度、支付寶和多款騰訊旗下多款在印度熱門的手遊、應用程式。（編輯：楊智傑）
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